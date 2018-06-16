Жертвами крушения вертолета на юго-западе Китая стали три человека

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Юньнань на юго-западе Китая потерпел крушение спасательный вертолет, три человека, находившиеся на его борту, погибли, сообщают информагентства.
Вертолет направлялся из города Куньмин со спасательной миссией по оказанию экстренной помощи Народной больнице города Аньнин.
Ведется расследование причин трагедии.-0-
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