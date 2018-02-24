Жертвами наводнений и оползней в Индонезии стали 16 человек

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами наводнений и оползней в индонезийской провинции Центральная Ява стали 16 человек, еще 20 травмированы, сообщают информагентства.
Стихийные бедствия обрушились на регион несколько дней назад. Сегодня была возобновлена поисковая операция.
Большинство погибших - жители округов Бребес и Пурбалинга. Наводнения также затронули некоторые районы соседней провинции Западная Ява. Информации о пострадавших и разрушениях в этой провинции пока не поступало.-0-
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