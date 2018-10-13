Жертвами наводнений и оползней в Индонезии стали 22 человека

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате наводнений и оползней на западе Индонезии погибли 22 человека, еще 15 числятся пропавшими без вести, десятки ранены. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Наводнения и оползни обрушились на провинции Западная и Северная Суматра из-за продолжительных ливней. Стихия разрушила 48 домов. Среди жертв - 11 учеников исламской школы, которые погибли при разрушении зданий в деревне Муара Салади в провинции Северная Суматра.

Власти не исключают, что число погибших может возрасти. Сейчас проводятся поисковые работы. Доступ к пострадавшим районам затруднен плохим состоянием дорог. -0-