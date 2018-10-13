Жертвами наводнений и оползней в Индонезии стали 22 человека

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате наводнений и оползней на западе Индонезии погибли 22 человека, еще 15 числятся пропавшими без вести, десятки ранены. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
Наводнения и оползни обрушились на провинции Западная и Северная Суматра из-за продолжительных ливней. Стихия разрушила 48 домов. Среди жертв - 11 учеников исламской школы, которые погибли при разрушении зданий в деревне Муара Салади в провинции Северная Суматра.
Власти не исключают, что число погибших может возрасти. Сейчас проводятся поисковые работы. Доступ к пострадавшим районам затруднен плохим состоянием дорог. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4663 BYN
|2.457 BYN
|2.465 BYN
|USD
|2.1261 BYN
|2.123 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2227 BYN
|3.21 BYN
|3.227 BYN