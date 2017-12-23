Жертвами непогоды на Филиппинах стали свыше 200 человек

Количество погибших в результате проливных дождей, вызванных ими оползней и наводнений, превысило двести человек. Об этом сообщил ряд информагентств.
26-й за год циклон, обрушившийся на Юго-Восточную Азию, назвали "Кай Так". Это имя носил старый аэропорт Гонконга, считавшийся ранее одним из самых опасных в мире. Он располагался на насыпной полосе в проливе Виктория возле холмов и жилых кварталов.
Напомним, шторм накрыл южную часть филиппинских островов 22 декабря. Сильнее других пострадал остров Минданао. В провинции Северный Ланао селевой поток смыл деревню, в которой проживали около 2 тыс. жителей.
Сегодня тропический шторм "Тембин" накрыл остров Палаван, расположенный к западу от Минданао.
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