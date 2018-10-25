Жертвами обрушения жилого дома в Китае стали 3 человека

25 октября, Ухань /БЕЛТА - Синьхуа/. При обрушении жилого дома в центрально-китайском городе Ухань погибли три человека, еще четыре пострадали.

В городском районе Цзянхань города Ухань 24 октября около 8.30 утра по местному времени обрушился трехэтажный жилой дом. Под завалами оказались заблокированы люди.

Спасатели извлекли из-под завалов пять пострадавших, один из них скончался, несмотря на усилия врачей. В 14.40 по местному времени были извлечены последние два человека, но спасти их также не удалось.

Обрушившийся дом был старым, рядом располагаются еще несколько десятков таких же трех- и четырехэтажных домов, жильцы которых после происшествия были эвакуированы. По словам спасателей, большая плотность застройки затрудняла движение спасательной техники, поэтому все работы велись практически вручную.

Не исключается, что обрушение могло быть вызвано взрывом бытового газа. Как сообщают очевидцы, они слышали громкий хлопок, похожий на взрыв.-0-