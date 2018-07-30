Жертвами пожаров в Калифорнии стали шесть человек

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния погибли шесть человек, сообщает Euronews.
Отмечается, что среди погибших есть двое детей и их прабабушка.
Из-за пожара были эвакуированы около 40 тыс. человек. За минувшие сутки площадь возгорания снова увеличилась, сейчас она составляет 360 кв.км. С огнем сражаются более 3,5 тыс. пожарных, но они пока смогли взять под контроль пламя лишь на 5% этой территории.
Президент США Дональд Трамп ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.32 BYN
|2.318 BYN
|2.323 BYN
|USD
|1.9922 BYN
|1.988 BYN
|1.993 BYN
|RUB
|3.1638 BYN
|3.16 BYN
|3.17 BYN