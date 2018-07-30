Жертвами пожаров в Калифорнии стали шесть человек

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния погибли шесть человек, сообщает Euronews.

Отмечается, что среди погибших есть двое детей и их прабабушка.

Из-за пожара были эвакуированы около 40 тыс. человек. За минувшие сутки площадь возгорания снова увеличилась, сейчас она составляет 360 кв.км. С огнем сражаются более 3,5 тыс. пожарных, но они пока смогли взять под контроль пламя лишь на 5% этой территории.

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