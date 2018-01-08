Жертвами снегопадов в Китае стали более 20 человек

8 января, Пекин/БЕЛТА - Синьхуа/. Число жертв снегопадов в центральных и восточных районах Китая увеличилось до 21 человека, сообщил Государственный комитет Китая по минимизации ущерба от стихийных бедствий.

Местные власти были вынуждены эвакуировать из районов бедствия более 3,7 тыс. человек, 14 тыс. нуждаются в экстренной помощи.

Сильные снегопады и снежные бури повредили около 2,8 тыс. жилых строений, более 700 домов разрушено.

Нанесен ущерб сельскохозяйственным культурам на площади более 233 тыс. га в провинциях Аньхой, Цзянсу, Хэнань, Хубэй, Хунань, Шэньси, Шаньси и Чунцин. Прямой экономический ущерб на данный момент составляет 5,55 млрд юаней (около $854 млн).-0-