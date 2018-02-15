Жертвами стрельбы в школе во Флориде стали 17 человек

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленде (штат Флорида) погибли 17 человек, сообщают информагентства.

В местные госпитали были доставлены 17 человек, в том числе и стрелок Николас Круз, который является бывшим учеником школы, исключенным за нарушение дисциплины. Полицейские задержали его примерно в 1,5 км от места трагедии. Стрелок под конвоем был доставлен из госпиталя в офис шерифа.

Лукашенко направил соболезнование Трампу в связи с трагедией в штате Флорида "В Беларуси с глубокой печалью восприняли известие о многочисленных жертвах беспощадной расправы в школе города Паркленд", - говорится в соболезновании.

Выстрелы в здании школы раздались незадолго до окончания занятий. Был включен сигнал пожарной тревоги. Не исключено, что это сделал сам преступник для того, чтобы посеять панику. Большинство учащихся закрылись в классных комнатах. Николас Круз, вооруженный полуавтоматической винтовкой с магазином на 30 патронов, расстреливал всех, кто попадался ему на пути. В школе были убиты 12 человек, двое - у здания школы, один - на улице, двое умерли в госпитале. Среди погибших как ученики, так и взрослые. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается.

Официальный представитель Белого дома Линдси Уолтерс сообщила, что Президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте со стрельбой в школе во Флориде. "Мы следим за ситуацией. Мыслями и молитвами мы с теми, кто пострадал", - сказала она.-0-