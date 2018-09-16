Жертвами тайфуна на Филиппинах стали более 60 человек

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах уже стали более 60 человек. Об этом сообщает Associated Press.

В данный момент известно о 64 погибших, еще десятки пропали без вести в результате схождения оползней. Тайфун вызвал ураганный ветер и проливной дождь. Скорость ветра на Филиппинах достигала 205 км/ч . Более 2 млн людей покинули дома.

Тайфун "Мангхут" имеет большую мощность, чем ураган "Флоренс", который обрушился на восточное побережье США. Мощность "Мангхута" эквивалентна урагану максимальной пятой категории. Порывы ветра достигают 255 км/ч.-0-