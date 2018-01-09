Жертвами тропического циклона "Ава" на Мадагаскаре стали 29 человек

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический циклон "Ава" унес жизни 29 человек на Мадагаскаре, десятки пропали без вести, сообщают информагентства.

Циклон, который сопровождался ураганным ветром и сильными дождями, повлек за собой образование оползней и наводнений. В ряде регионов нарушено электроснабжение. На восточном побережье острова проведена эвакуация 13 тыс. человек.-0-