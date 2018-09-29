Жертвами цунами в Индонезии стали не менее 48 человек

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами цунами на индонезийском острове Сулавеси стали не менее 48 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя индонезийского агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
В эпицентре цунами оказался город Палу на острове Сулавеси. В четырех местных больницах сообщили о 48 погибших. Медики продолжают оказывать помощь еще нескольким сотням пострадавших. Число погибших еще может увеличиться, так как есть неучтенные жертвы.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне у берегов Сулавеси, после чего на остров обрушилась волна цунами высотой до 2 м.-0-
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