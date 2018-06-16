Жертвами взрыва в Афганистане стали 20 человек

В афганском городе Нангархар во время встречи представителей правоохранительных органов страны с членами группировки "Талибан" прогремел взрыв.

По сведениям правоохранительных органов страны, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

В результате взрыва погибли не менее 20 человек.

Ранее министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмад Бармак встретился с представителями группировки "Талибан" в Кабуле. Встреча прошла во время перемирия, объявленного в честь праздника Ураза-Байрам.