Жертвами взрыва в Афганистане стали 20 человек

В афганском городе Нангархар во время встречи представителей правоохранительных органов страны с членами группировки "Талибан" прогремел взрыв.
По сведениям правоохранительных органов страны, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
В результате взрыва погибли не менее 20 человек.
Ранее министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмад Бармак встретился с представителями группировки "Талибан" в Кабуле. Встреча прошла во время перемирия, объявленного в честь праздника Ураза-Байрам.
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