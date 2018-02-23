Жертвами взрывов в столице Сомали стали по меньшей мере 18 человек

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами взрывов в столице Сомали Могадишо стали по меньшей мере 18 человек, сообщают информагентства.
По информации службы скорой помощи Могадишо, не менее 18 человек погибли и еще 20 получили травмы в результате двух взрывов, которые прогремели сегодня в районе президентского дворца.
Ранее сообщалось, что недалеко от резиденции президента взорвался автомобиль, затем последовали еще один взрыв и стрельба.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN