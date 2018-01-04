Жертвами железнодорожной аварии в ЮАР стали 12 человек, почти 260 пострадали

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЮАР после столкновения пассажирского поезда с грузовиком растет число раненых, есть погибшие. Согласно последним данным, авария унесла жизни 12 человек, почти 260 пострадали, передают информагентства. Ранее сообщалось о 100 пострадавших.

Трагедия произошла в провинции Свободное Государство на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. Водитель грузовика не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны поезда. После столкновения вагоны сошли с рельсов и загорелись.

На месте ЧП продолжают работать спасатели и медики. Власти не исключают, что число погибших и пострадавших будет расти. Всего в поезде ехали свыше 700 человек.-0-