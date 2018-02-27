Житель Черногории обнаружил в мусорном баке 11 гранат

Житель черногорской Подгорицы извлек из мусорного бака пакет с 11 боевыми гранатами. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщили информагентства.
Мужчина незамедлительно вызвал полицию, которая оцепила место находки. Правоохранители осторожно извлекли 11 наступательных гранат M75, переданных на экспертизу в Даниловград.
Сообщается, что после войн 1991-1999 гг. на руках у населения бывшей Югославии по-прежнему остается большое количество боеприпасов. Иногда от него избавляются и вот таким способом - просто вынося на помойку.
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