Житель Кемеровской области застрелил сыновей и покончил с собой

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в селе Пача (Кемеровская область) застрелил двух своих сыновей, после чего покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По предварительной информации, мужчина 1950 года рождения выстрелил в своих сыновей 1976 и 1987 года рождения, один из них был родной, другой приемный. Все погибшие были ранее судимы. На место выехала следственная группа, руководство управления, работают сотрудники полиции. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего.

Возбужденно уголовное дело по ст.105 ч.2 п."a" (убийство двух и более лиц).

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной убийства стал давний бытовой конфликт.-0-