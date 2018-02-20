Житель США упал со скалы, спасая собаку

Инцидент произошел на пляже города Дейли-Сити. Мужчина прогуливался по пляжу, пока в какой-то момент пес неожиданно не убежал и не забрался на край скалы.

Хозяин испугался и решил, что собака сейчас броситься вниз. Он полез за ним, однако оступился и упал со 150-метрового обрыва. Вскоре спасатели извлекли тело 67-летнего погибшего.

Собаку передали сыну погибшего.