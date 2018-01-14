Жителей Филиппин массово эвакуируют из-за угрозы извержения вулкана

По меньшей мере 1,5 тысячи семей вынуждены временно покинуть свои дома, расположенные в шести километрах от вулкана Майон. Об этом сообщил ряд информагентств.

Эвакуации подлежат шесть тысяч человек, проживающих в провинции Албай. В школах региона отменены занятия, туда заселят эвакуированных. Медслужбы приведены в режим повышенной готовности на случай извержения.

Столб пепла вулкан выбросил 13 января. Гражданской авиации рекомендовано избегать опасный район.