Жителей Филиппин массово эвакуируют из-за угрозы извержения вулкана

По меньшей мере 1,5 тысячи семей вынуждены временно покинуть свои дома, расположенные в шести километрах от вулкана Майон. Об этом сообщил ряд информагентств.
Эвакуации подлежат шесть тысяч человек, проживающих в провинции Албай. В школах региона отменены занятия, туда заселят эвакуированных. Медслужбы приведены в режим повышенной готовности на случай извержения.
Столб пепла вулкан выбросил 13 января. Гражданской авиации рекомендовано избегать опасный район.
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