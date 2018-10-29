Жителей немецкого Франкфурта-на-Майне эвакуировали из-за бомбы в центре города

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Франкфурте-на-Майне эвакуировали 16 тыс. жителей по поводу обнаружения бомбы периода Второй мировой войны.
Снаряд был найден 29 октября на стройке в Европейском квартале рядом с историческим центром города. Об этом сообщает в официальном аккаунте в социальной сети пожарный департамент Франкфурта-на-Майне. Эвакуации подлежали жители опасной зоны в радиусе 700 м от находки.
По информации интернет-портала Merkurist.de, в зоне эвакуации оказались две железнодорожные станции, выставочные залы и сад "Европа". Движение транспорта в районе прекращено.-0-
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