Жителей северной части Европы сегодня ожидает самый жаркий день в году

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метеорологи прогнозируют, что жителей северной части Европы сегодня ожидает самый жаркий день в этом году, пишет Euronews.

Отмечается, что в некоторых частях Великобритании столбик термометра может подняться до отметки в 37 градусов Цельсия - наивысшей температуры в июле в стране. При этом специалисты предупреждают о сильных ветрах, грозах, дождях и граде.

ВОЗ опубликовала рекомендации по защите от жары Для предотвращения негативного влияния на здоровье эксперты ВОЗ советуют не выходить на улицу в самый солнцепек, а проводить дневные жаркие часы в кондиционированном помещении.

В Германии сегодня температура воздуха местами поднимется до 39 градусов. Жара значительно усложняет жизнь немецким фермерам. Ассоциация фермеров Германии прогнозирует миллиардные убытки. В среднем, по прогнозам, урожайность снизится на 20%, в отдельных случаях этот показатель может достигать 70%.

Во Франции также стоит аномальная жара. Сегодня местами ожидается выше 37 градусов. В 18 департаментах северной и центральной частей Франции объявлен оранжевый уровень опасности. Местных жителей просят в дневные часы не выходить из дома и закрывать оконные ставни, чтобы солнечное тепло не проникало в жилища. Также рекомендуют регулярно пить воду, исключить из рациона алкоголь и избегать физических нагрузок. В мэриях парижских округов открыли залы с кондиционерами. -0-