Жители Гавайев получили ложное сообщение о ракетном ударе с пометкой "это не учения"

Обитатели Гавайских островов получили в восемь утра по местному времени сообщение о ракетном ударе. Такой текст содержался в SMS, разосланных на мобильные телефоны гавайцев.
Предупреждение также распространялось по телевидению. Жителям предлагали проследовать в бомбоубежища.
Вскоре агентство по чрезвычайным ситуациям заявило об ошибке. Власти подтвердили, что ракетный удар гавайцам не угрожает. Им посоветовали вернуться к обычным делать и не поддаваться панике.
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