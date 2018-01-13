Жители Гавайев получили ложное сообщение о ракетном ударе с пометкой "это не учения"

Обитатели Гавайских островов получили в восемь утра по местному времени сообщение о ракетном ударе. Такой текст содержался в SMS, разосланных на мобильные телефоны гавайцев.

Предупреждение также распространялось по телевидению. Жителям предлагали проследовать в бомбоубежища.

Вскоре агентство по чрезвычайным ситуациям заявило об ошибке. Власти подтвердили, что ракетный удар гавайцам не угрожает. Им посоветовали вернуться к обычным делать и не поддаваться панике.