Жители Парижа катаются на вейкбордах благодаря наводнению

В результате затяжных дождей река Сена вышла из берегов. Она частично подтопила улицы французской столицы на радость вейкбордерам.
В пригороде Рюэй-Мальмезон экстремалы установили лебедки для катаний. В то же время у некоторых жильцов подтопили подвальные помещения.
Более 1,5 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за подтопления, порядка 1 тыс. жилищ остались без света.
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