Жители Парижа катаются на вейкбордах благодаря наводнению

В результате затяжных дождей река Сена вышла из берегов. Она частично подтопила улицы французской столицы на радость вейкбордерам.

В пригороде Рюэй-Мальмезон экстремалы установили лебедки для катаний. В то же время у некоторых жильцов подтопили подвальные помещения.

Более 1,5 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за подтопления, порядка 1 тыс. жилищ остались без света.