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Жителям трех городов штата Массачусетс разрешили вернуться домой из эвакуации

В мире 16.09.2018 | 23:13

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти штата Массачусетс разрешили жителям городов Лоренс, Северный Андовер и Андовер на северо-востоке штата вернуться в свои дома после эвакуации. Эвакуация была вызвана пожарами из-за порыва газопровода. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Агентство сообщает, что электричество было восстановлено практически во всех домах, но газоснабжение будет восстановлено только после устранения причин инцидента.

14 сентября в жилых домах городов Лоренс и Андовер произошла серия пожаров по причине нарушения герметичности газопровода с бытовым газом. По этой причине полиция эвакуировала жителей 70 домов города Лоренс и соседнего с ним Андовера. Был объявлен режим ЧС. Один человек погиб и десять пострадали.-0-

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