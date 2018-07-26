26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Forbes опубликовал список 50 самых богатых и успешных российский знаменитостей.

Рейтинг составлялся по трем показателем: ежегодный доход, количество упоминаний в СМИ и запросов в Яндексе.

На первом месте рейтинга расположился хоккеист Александр Овечкин (его годовой доход $14,5 млн), далее идут Сергей Шнуров ($13,9 млн), Филипп Киркоров ($8,9 млн), Григорий Лепс ($8,2 млн), Иван Ургант ($8,5 млн), Ольга Бузова ($3,9 млн), Дима Билан ($7,7 млн), Евгений Малкин ($9,5 млн), Стас Михайлов ($7,4 млн), а замыкает топ-10 Ксения Собчак ($1,4 млн).

Если бы топ составлялся только по самым богатым знаменитостям, то первая пятерка выглядела бы так: Александр Овечкин, Сергей Шнуров, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин, Филипп Киркоров.

Если учитывать только количество запросов в Яндексе, то в первую пятерку попали бы: Хабиб Нурмагомедов (более 40 млн раз его имя забивали в поисковике), Ольга Бузова, Егор Крид, Баста (Василий Вакуленко), Григорий Лепс.

Пятерка знаменитостей, о которых чаще всего писали СМИ: Ксения Собчак, Ольга Бузова, Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Никита Михалков.-0-