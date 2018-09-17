Марк и Линн Бениофф. Фото Getty Images для J/P HRO

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Time продан второй раз за год, пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.

Покупателями стали сооснователь американской компании Salesforce Марк Бениофф и его супруга Линн Бениофф. Сделка обойдется семейной паре в $190 млн. Завершение сделки ожидается в течение 30 дней.

Ранее, почти восемь месяцев назад, компания Meredith Corp. приобрела за $2,8 млрд издательскую группу Time Inc., которой принадлежат десятки СМИ, в том числе журнал Time.-0-