17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Time продан второй раз за год, пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.
Покупателями стали сооснователь американской компании Salesforce Марк Бениофф и его супруга Линн Бениофф. Сделка обойдется семейной паре в $190 млн. Завершение сделки ожидается в течение 30 дней.
Ранее, почти восемь месяцев назад, компания Meredith Corp. приобрела за $2,8 млрд издательскую группу Time Inc., которой принадлежат десятки СМИ, в том числе журнал Time.-0-
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