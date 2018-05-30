Журналист Бабченко был застрелен, предположительно, из пистолета Макарова

30 мая, Киев /БЕЛТА - ТАСС/. Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен, предположительно, из пистолета Макарова. Об этом агентству УНН сообщили в полиции.

"На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под Макарова", - говорится в сообщении.

Журналист Аркадий Бабченко был застрелен вечером 29 мая на пороге своей квартиры. В него выстрелили трижды. Медиков вызвала жена Бабченко. По дороге в больницу он умер.

Начальник управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что профессиональная деятельность журналиста рассматривается как главная версия его убийства. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", составлен фоторобот подозреваемого. Это мужчина в возрасте 40-45 лет с седой бородой и в бейсболке.

Правоохранители не исключают, что у стрелявшего были сообщники.-0-