Значительные изменения климата могут произойти уже к 2040 году

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальное потепление может привести к значительным изменениям климата уже к 2040 году, когда средняя температура на Земле повысится более чем на 1,5 градуса Цельсия, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

"Если выбросы продолжатся в текущем объеме, вызванное человеком повышение температуры превысит 1,5 градуса Цельсия к 2040 году", - говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), который попал в распоряжение Reuters.

Предотвратить рост температуры можно лишь при готовности государств внести быстрые и всеобъемлющие изменения в мировую экономику, считают специалисты МГЭИК.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата учреждена Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Ожидается, что официально доклад МГЭИК будет представлен в Республике Корея в октябре 2018 года.-0-