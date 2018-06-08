Зона культурных представлений открыта в пресс-центре саммита ШОС

8 июня, Циндао /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В пресс-центре саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао (восточнокитайская провинция Шаньдун) открыта зона культурных представлений.

В дни саммита 9-10 июня здесь пройдет серия концертов народной музыки на традиционных китайских инструментах. Будут продемонстрированы такие объекты нематериального культурного наследия, как шаньдунское вырезание из бумаги, хэцзэская фигурная лепка из теста, лаошаньская чайная церемония.

Как сообщил сотрудник пресс-центра Чэнь Сюэхао, в главном здании проведения саммита работают четыре типа роботов-волонтеров, которые занимаются приемом гостей, обеспечением безопасности, доставкой вещей и предоставлением информации.

Роботы-волонтеры, встречающие гостей, понимают три языка - китайский, английский и русский. Чтобы включить этих роботов, необходимо произнести "ва-оу", фразу, которую часто можно услышать в речи жителей Циндао. Например, можно спросить робота: "Ва-оу, какая погода сегодня в Циндао?", и тот ответит на вопрос.

Роботы, предназначенные для доставки, по внешнему виду напоминают круглые бочки, внутри них находятся бутылки с водой и материалы для саммита. Роботы-охранники 24 часа в сутки патрулируют залы и снимают все на камеру, а роботы-консультанты отвечают на вопросы гостей и предоставляют необходимую информацию.-0-