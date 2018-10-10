Зубная боль довела туриста до самоубийства

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде, в Паттайе, нашли тело 46-летнего российского туриста. Об этом сообщает Пятый телевизионный канал.

Безжизненное тело нашли полицейские на квартире в районе пляжа Джомтьене, после того, как он перестал выходить на связь По одной из версий, мужчина покончил с собой. Родственники погибшего утверждают, что причиной самоубийства стала сильная зубная боль. Они считают, что никаких иных серьезных мотивов для суицида у мужчины не было.

Турист прибыл в Таиланд на отдых с друзьями и дочерью около пяти месяцев назад. По поводу зубной боли обращался за помощью к местным медикам, но безрезультатно. Никакой предсмертной записки покойный не оставил.-0-