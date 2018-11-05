Международный аэропорт Гейдар Алиев вошел в ТОП-3 самых необычных аэропортов мира

Международный аэропорт Гейдар Алиев вошел в тройку самых необычных аэропортов мира по версии издания Hi-Tech Mail.ru. Об этом сообщает Trend .

Издание отмечает, что главный аэропорт Азербайджана, который является одним из крупнейших в СНГ, из-за необычной формы часто сравнивают с птицей в раскрытыми крыльями.

"В мае этого года Skytrax World Airport Awards удостоил аэропорт Баку престижных пяти "звезд", - подчеркивается в материале.

Отмечается, что внутренний дизайн аэропорта из натуральных материалов контрастирует со многими стеклянно-серыми аэропортами. "Все приятные мелочи создают комфорт. Помимо стоек для подзарядки через USB и розетки, автоматов с напитками и лекарствами, здесь установлены кабинки для сна. Внутри капсулы - раскладная кровать", - гооворится в статье.

Издание со ссылкой на руководство аэропорта отмечает, что в его создании применены все доступные научно-технические новшества. "К примеру, вне здания используют телескопические трапы, которые могут обслужить одновременно 12 самолетов - звучит впечатляюще".

На первом месте в рейтинги издания разместился аэропорт Чанги (Сингапур), а на втором - аэропорт Дубай (ОАЭ).

Отметим, что на текущий момент Международный аэропорт Гейдар Алиев обслуживает свыше 30 авиакомпаний по более чем 40 направлениям. Десятку самых популярных международных направлений в сентябре возглавили Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Шарджа, Тегеран, Багдад, Тбилиси, Анталья и Тель-Авив. По этим направлениям совершили полеты 247 тыс. пассажиров.

За первые девять месяцев 2018 года бакинский аэропорт обслужил 3,49 млн пассажиров (рост за год на 10%).

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв м.