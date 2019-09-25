Минэкологии Азербайджана призывает граждан отказаться от пластиковых пакетов

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана призывает граждан отказаться от полиэтиленовых пакетов, и отдать предпочтение тканевым и соломенным сумкам, сообщает агентство Trend .

Минэкологии уже представило соответствующим государственным структурам страны предложения по уменьшению негативного влияния пластиковых и полиэтиленовых отходов на окружающую среду, постепенному ограничению использования пластиковой упаковки, применению платной системы за продажу пластиковых пакетов, созданию условий для использования альтернативных упаковочных материалов, рассказал заведующий отделом по экологической политике министерства Расим Саттарзаде.

Проект по запрету использования легких полиэтиленовых пакетов, которые больше всего загрязняют окружающую среду, уже прошел процесс согласования, и готовится к следующим процедурам, отметили в ведомстве.-0-