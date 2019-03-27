Центр Гейдара Алиева вошел в число 8 самых красивых концертных залов мира

Всемирно известный журнал Vogue признал расположенный в Азербайджане Центр Гейдара Алиева одним из восьми самых красивых концертных залов мира, передает
"Расположенный в центре столицы Азербайджана Центр Гейдара Алиева с его красивой изогнутой структурой и гигантским стеклянным фасадом является одним из шедевров известного архитектора Захи Хадид. Свободное от традиционной советской архитектуры 20-го века здание символизировало новую культурную эру для страны", - говорится в информации, опубликованной на портале парижского издания всемирно известного журнала.
Издание отмечает, что футуристический дизайн центра символизирует разнообразие культур внутри страны и оптимизм смотрящей в будущее нации.
В этот список также вошли Лондонский королевский зал искусств и наук имени Альберта, Концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, Сиднейский оперный театр, Дворец Гарнье в Париже, Эльбская филармония в Гамбурге, Оперный театр Осло и Аудиторио-де-Тенерифе.-0-
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