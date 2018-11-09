В Азербайджане отмечают День Государственного флага

В Азербайджане 9 ноября отмечается День Государственного флага. Об этом сообщает Trend .

Современный государственный флаг Азербайджана был учрежден 9 ноября 1918 года в качестве государственного флага на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР), просуществовавшей до 1920 года.

После обретения Азербайджаном независимости 5 февраля 1991 году Верховный Совет Азербайджана объявил триколор с восьмиконечной звездой и полумесяцем Государственным флагом Азербайджанской Республики.

По инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева 9 ноября стал днем государственного флага страны, а также нерабочим днем.

В законе "О Государственном флаге Азербайджанской Республики" приводится подробное его описание.

Государственный флаг является символом суверенитета Азербайджанского государства. Он представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех одинаковых по ширине горизонтально расположенных цветных полос: верхней - голубого цвета, средней - красного и нижней - зеленого цвета, с изображением на обеих сторонах флага в середине красной полосы полумесяца и восьмиконечной звезды белого цвета. Голубой цвет на флаге символизирует тюркизм, красный - современное общество, демократию, прогресс, зеленый - ислам.

1 сентября 2010 года в столице Азербайджана при участии Ильхама Алиева состоялась церемония открытия Площади Государственного флага, распоряжение "О создании площади Флага в столице Азербайджанской Республики в г. Баку" было подписано 17 ноября 2007 года.

Общая территория Площади флага - 60 га, площадь верхней части - 31 тыс. кв м. Высота флагштока составляет 162 м, диаметр его основания - 3,2 м, а верхней части - 1,09 м. Общий вес конструкции - 220 т. Ширина флага составляет 35 м, длина - 70 м, общая площадь - 2 тыс. 450 кв м, а вес - около 350 кг.

Установленные на площади герб Азербайджана, карта страны и текст государственного гимна изготовлены из позолоченной бронзы.

По инициативе Президента Ильхама Алиева на площади также создан Музей Государственного флага.-0-