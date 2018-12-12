В Азербайджане почтили память Гейдара Алиева

Мероприятия, посвященные дню памяти Гейдара Алиева, проходят в Азербайджане. Со дня кончины всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева прошло 15 лет, сообщает Trend .

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены семьи 12 декабря посетили Аллею почетного захоронения и возложили венок к могиле общенационального лидера азербайджанского народа.

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Новруз Мамедов, спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, депутаты Национального собрания Азербайджана, министры, руководители комитетов, компаний и управлений, представители общественности республики.

День памяти выдающегося государственного и политического деятеля Гейдара Алиева отмечается ежегодно 12 декабря не только в республике, но и за ее пределами. С его именем неразрывно связаны история современного независимого Азербайджана и впечатляющие успехи страны во всех областях общественной, экономической и культурной жизни и во внешнеполитической сфере.-0-