В Баку прошел "Интеллектуальный кубок" посвященный финалу Лиги Европы УЕФА

На Бакинском олимпийском стадионе среди представителей СМИ был проведен “Интеллектуальный кубок”, посвященный финальному матчу Лиги Европы УЕФА. В соревновании наряду с журналистами приняли участие сотрудники пресс-служб футбольных клубов, сообщил Trend .

В кубке приняли участие 13 команд, которые в 13 турах в течение трех часов отвечали на различные вопросы в связи с историей Лиги Европы. В каждом туре между собой вели борьбу две команды, отобранные жеребьевкой. Команда, набравшая большее количество очков, была объявлена победителем. Им стала команда Общественного телевидения Азербайджана, которая набрала 34 очка. Второе место - CBC Sport-2 с 33 очками, а третье - Penyarol с 31 очком. Призеры были отмечены ценными призами и сертификатами.

Финальный матч Лиги Европы УЕФА состоится на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая 2019 года.-0-