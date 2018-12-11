В Баку прошел "Интеллектуальный кубок" посвященный финалу Лиги Европы УЕФА

На Бакинском олимпийском стадионе среди представителей СМИ был проведен “Интеллектуальный кубок”, посвященный финальному матчу Лиги Европы УЕФА. В соревновании наряду с журналистами приняли участие сотрудники пресс-служб футбольных клубов, сообщил
В кубке приняли участие 13 команд, которые в 13 турах в течение трех часов отвечали на различные вопросы в связи с историей Лиги Европы. В каждом туре между собой вели борьбу две команды, отобранные жеребьевкой. Команда, набравшая большее количество очков, была объявлена победителем. Им стала команда Общественного телевидения Азербайджана, которая набрала 34 очка. Второе место - CBC Sport-2 с 33 очками, а третье - Penyarol с 31 очком. Призеры были отмечены ценными призами и сертификатами.
Финальный матч Лиги Европы УЕФА состоится на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая 2019 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4175 BYN
|2.415 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.1254 BYN
|2.121 BYN
|2.127 BYN
|RUB
|3.1964 BYN
|3.195 BYN
|3.205 BYN