Победа над фашизмом – главное военно-политическое событие XX века. Она обеспечила будущее человечества и открыла новые возможности для его эволюции. Но чем дальше уходят в историю военные годы, тем больше усилий требуется для защиты исторической правды от влияния политической конъюнктуры.

Сегодня, в условиях эскалации международной напряженности и военных приготовлений, память о Великой Победе остается той мощной силой, которая объединяет всех людей доброй воли и является главным фактором срыва планов наиболее деструктивных сил в мире, мечтающих о реванше.

Всемирно-историческое значение Победы определяется, прежде всего, мощью противника, которого победили. Фашизм часто сравнивают с чумой, уподобляя его страшной болезни, едва не погубившей человечество. Это правомерно, так как всем неарийским народам были уготованы порабощенное, бесправное положение, жестокая эксплуатация или физическое уничтожение, а агрессивная завоевательная политика Германии являлась главным инструментом достижения этой цели.

Развязанная фашизмом Вторая мировая война унесла более 55 млн жизней. Наибольшие людские потери понес Советский Союз. Судьба его народов была определена планом «Ост», детально регламентировавшим переселение и уничтожение свыше 75 % населения СССР.

Если сравнивать общие безвозвратные демографические потери военнослужащих и гражданского населения, то Советский Союз потерял во время войны в 2,2 раза больше, чем фашистская Германия и ее союзники (26,6 млн и 11,9 млн человек соответственно). Безвозвратные людские потери советских Вооруженных Сил, учтенные в оперативном порядке по ежемесячным докладам из войск, составили 11 млн 441,1 тыс. человек, а вместе с потерями войск наших союзников – 11 млн 520,2 тыс. человек. Безвозвратные потери Германии вместе с ее союзниками на советско-германском фронте составили 10 млн 344,5 тыс. человек. Соотношение между немецкими и советскими безвозвратными потерями действующих армий примерно одинаково и составляет 1:1,1, то есть более чем двукратная разница в потерях Германии и СССР обусловлена уничтожением мирного населения Советского Союза, политикой геноцида со стороны гитлеровской Германии и ее сателлитов на оккупированных землях. Потери, понесенные Советским Союзом, не просто беспрецедентны: эта война коснулась каждой семьи, оставив глубокие и незаживающие раны.

Неисчислимые бедствия оккупационный режим принес белорусскому народу. В борьбе с фашизмом Беларусь понесла самый чувствительный урон среди всех республик СССР, потеряв в войне свыше 3 млн из 10,5 млн граждан, то есть каждого третьего. Применительно к странам Запада нацистами также составлялись далеко идущие планы. Вслед за покорением Британских островов все мужское население Великобритании подлежало депортации за Ла-Манш. Об этом говорилось в приказе главнокомандующего сухопутными силами вермахта генерал-фельдмаршала В. фон Браухича от 9 сентября 1940 года. Заранее были подготовлены списки лиц, подлежащих уничтожению, в которые вошли члены парламента, деятели культуры и науки, священники. Около всех крупных городов предполагалось сооружение концлагерей.

Даже в отношении Американского континента немецкие фашисты вели соответствующую подготовительную работу. Вскоре после нападения на СССР основоположник германской школы геополитики К. Хаусхофер, вдохновленный первыми успехами вермахта, представил А. Гитлеру подробный доклад, в котором говорилось о перспективах создания в Южной Америке «Новой Германии» в составе Уругвая, Парагвая, Перу, Чили, Аргентины, Боливии, части Бразилии. США предполагалось разделить, чтобы «иметь дело с разрозненными их областями, превращенными в отдельные страны». Еще более жестокие планы разрабатывались в ведомстве Г. Гиммлера: в соответствии с ними десятки миллионов американцев подлежали заключению в концлагеря, а все еврейское население США – истреблению.

Поражение сил абсолютного зла стало возможным благодаря бескомпромиссной борьбе, которую вели с фашизмом страны и народы антигитлеровской коалиции. Советский Союз сыграл в ней ведущую, особо значимую роль. Приняв на себя главный удар врага, он выдержал тяжелейший натиск и, собрав силы, нанес решающее поражение самой страшной разновидности фашизма – германскому нацизму, представлявшему глобальную по масштабу угрозу.

Основную тяжесть борьбы с Третьим рейхом и его европейскими союзниками вынес на своих плечах советский народ. На Восточном фронте была уничтожена основная часть военной техники и оружия вермахта: до 75 % всех потерь за всю Вторую мировую войну, здесь Гитлер потерял более 600 дивизий, в то время как на всех остальных фронтах – в три с половиной раза меньше.

С первого и до последнего дня Великой Отечественной войны советско-германский фронт по всем основным показателям превосходил другие фронты Второй мировой. Примечательно, что в середине 1940-х годов ни у кого не вызывало сомнений, чей вклад в победу над фашизмом более весом. Этот непреложный факт подтверждается взаимоотношениями СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции, которые сумели преодолеть, по существу, неразрешимые противоречия и объединить усилия против общего врага человечества. Пример тому – послания лидеров Великобритании и США, которые воздали должное доблести Красной армии и руководству верного своим обязательствам СССР.

Накануне Дня Красной армии 23 февраля 1945 года в личном послании премьер-министра Великобритании Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами СССР И. Сталину отмечалось: «Красная Армия празднует свою годовщину с триумфом, который вызвал безграничное восхищение ее союзников, а будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед. Я прошу Вас, великого руководителя великой армии, приветствовать ее от моего имени сегодня, на пороге окончательной победы».

В этот же день в послании президента США сказано следующее: «В ожидании нашей общей победы над нацистскими угнетателями я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы принести Вам, как Верховному Главнокомандующему, мои самые искренние поздравления с двадцать седьмой годовщиной создания Красной Армии. Важнейшие решения, которые мы приняли в Ялте, ускорят победу и закладку прочного фундамента длительного мира. Непрерывные выдающиеся победы Красной Армии вместе с развернутыми усилиями вооруженных сил Объединенных Наций на юге и на западе обеспечивают быстрое достижение нашей общей цели – мира во всем мире, опирающегося на взаимопонимание и сотрудничество».

В посланиях, выходящих за рамки только дипломатического этикета, содержится смысл главных итогов войны. В обобщенном же виде вклад СССР в Победу и спасение человечества выражен в словах госсекретаря США Э. Стеттиниуса в книге «Аргонавт» (кодовое название Ялтинской конференции): «Советский Союз спас Соединенные Штаты от поражения во Второй мировой войне».

Эти заявления особенно важны на фоне беспрецедентных попыток переписать историю уже в новом, ХХI веке. Вопреки принципу историзма главной причиной войны с недавних пор стали объявлять советско-германский договор от 23 августа 1939 года, чего не делали даже в годы холодной войны. Но политика Советского Союза в тот период сводилась к оттягиванию войны всеми возможными и невозможными способами. Сегодня это ставится в упрек. Иного варианта поведения у руководства страны не было, тем более что планов раздела СССР особенно никто не скрывал.

Накануне 1939 года в мире отчетливо назревала угроза масштабной войны, что вытекало из военно-политических планов и конкретных действий фашистской Германии. В марте 1938 года Германия осуществила аншлюс Австрии, в сентябре в результате Мюнхенского сговора была разделена Чехословакия. На Востоке Япония вела военные действия против СССР и Монголии в районе реки Халхин-Гол. В начале 1939 года, то есть задолго до заключения договора о ненападении между Германией и СССР, Гитлер определил 1 сентября 1939 года в качестве даты нападения на Польшу.

Заслуживает внимания вывод российского политолога Натальи Нарочницкой: «В обстановке лета 1939 года в условиях, когда пожар войны уже полыхал на трех континентах, СССР, как любая самодостаточная держава, проводил многовекторную внешнюю политику в поисках оптимального решения обеспечения своей безопасности. Как ни парадоксально это может звучать, но именно договоренности между Москвой и Берлином в августе 1939 года заставили Англию, Францию и США принимать во внимание Советское государство при решении международных вопросов, что увенчалось после вступления СССР в войну формированием антигитлеровской коалиции».

Договор о ненападении между Германией и СССР, названный пактом Молотова – Риббентропа, спас Советский Союз, а значит, и весь мир, от гибели. Это – исторический факт.

Силы фашистской Германии к началу 1941 года превосходили силы СССР многократно по всем параметрам: экономическим, политическим, военным, интеллектуальным. Захватив Европу, Германия получила не только готовую экономику и рабочую силу, но и готовых вооружений еще на 160 дивизий, и сразу удвоила свой военный потенциал.

В среде фальсификаторов наиболее распространенными являются мифы об огромных людских ресурсах СССР и якобы многократном численном превосходстве Красной армии над вермахтом. Но такие авторы игнорируют очевидные факты – в пределы СССР вторглась армия мощной Германской империи, поставившей на колени всю Европу. По суммарной численности населения (162 млн человек) страны, в 1941 году участвовавшие во вторжении, лишь незначительно уступали СССР. При этом численность вооруженных сил Германии возрастала вплоть до 1945 года (в 1941 году – 8154 тыс. человек, в 1944 – 12 070 тыс.).

Есть официальные цифры, характеризующие среднемесячную численность действующих армий (часть вооруженных сил, ведущих боевые действия на фронтах). В 1941 году Красная армия имела 3025 тыс. человек, вермахт – 3800 тыс. (соотношение 0,8:1 в пользу Германии). Максимальное превосходство, но совсем не 8-кратное, как пишут отдельные псевдоисторики, в численности Красной армии было в 1945 году и составляло лишь 1,67:1.

На протяжении десятилетий в публицистике и даже в исторической литературе регулярно появляются материалы о чуть ли не семикратном превосходстве армии СССР над вермахтом в количестве танков. Якобы на 22 июня 1941 года Красная армия имела 23 тыс. танков, а вермахт – 3,5 тыс. Реально же общее количество боеготовых пушечных танков в Западных округах на начало войны составляло около 12 тыс. против порядка 5 тыс. у противника. Это чисто арифметическое превосходство складывалось только за счет легких танков, а средних и тяжелых танков у вермахта было больше в 1,5 раза. Но гораздо важнее, что германская армия даже без союзников имела 600 тыс. автомобилей, а РККА в западных округах – всего 150 тыс. машин, уступая по моторизации армии вторжения в 4 раза. В условиях же абсолютного превосходства противника в мобильности говорить об эффективном применении механизированных соединений с легкими танками совершенно неуместно.

Тем не менее созданные в предвоенный период в СССР танки КВ и Т-34, массовое производство которых, а также новых Т-34-85 и тяжелых ИС-1 и ИС-2 было налажено уже в ходе войны на востоке страны, обеспечили в перспективе победу в войне моторов. Примечательно, что их появлению Красная армия во многом обязана «убежденным кавалеристам» К.Е. Ворошилову и С.М. Буденному. Маршал Ворошилов внес огромный вклад в принятие на вооружение Красной армии Т-34, а маршал Буденный приложил немало усилий в отстаивании не только этой боевой машины, но и новой концепции в танкостроении, увеличении бронирования и усиления вооружения танков.

К лету 1941 года на западе противник превосходил советские войска по всем параметрам, в том числе по боевым самолетам новых типов – в 3 раза, по средним и тяжелым танкам – в 1,5 раза, а на направлениях главных ударов гитлеровцы имели превосходство в личном составе от 3,6 до 7,6 раза [13, с. 39]. Поэтому правы те исследователи, которые считают, что Германия в 1941 году обладала реальной возможностью уничтожить СССР за шесть месяцев. И то, что этого не произошло, есть следствие непревзойденной способности советской системы к мобилизации, а советского общества – к принесению беспримерных жертв на алтарь победы.

Такие жертвенность и способность к мобилизации были выработаны у народа его самоотверженным трудом, умом и подвижничеством в период с 1917 по 1941 год. Буквально за 15 лет проведена индустриализация страны, создана промышленность, для чего иным государствам понадобились столетия. К концу 1930-х годов Советский Союз стал самой читающей страной в мире, были достигнуты значительные успехи в социально-экономическом развитии.

Гитлеровские аналитики не совершили грубых ошибок в оценке потенциала Красной армии. Но они полностью провалились при анализе потенциала советского общества, воплотившего в себе то лучшее, что существовало и в советскую, и в досоветскую эпохи.

В Беларуси гитлеровцы встретили сопротивление, какого не испытали ни в одной из военных кампаний в Европе. Яркими страницами в истории Великой Отечественной войны стали сражения в Минском и Полоцком укрепленных районах, на Бобруйском и Витебском направлениях, а героическая оборона Брестской крепости, города Могилева продолжались дольше, чем потребовалось Германии для оккупации некоторых европейских государств.

В ожесточенных летних боях 1941 года заложены основы будущей Победы, сорваны планы молниеносной войны. При этом была обеспечена возможность перебазировать на восток более полутора тысяч заводов и 10 млн специалистов. Спасение промышленности означало возможность будущей Победы, спасения СССР, спасения Мира и спасения Будущего.

Вклад в победу над фашизмом белорусского народа непререкаем. 1 млн 300 тыс. наших сограждан сражались на фронте, в авангарде борьбы с нацистами на белорусской земле были более 400 тыс. партизан и подпольщиков.

Уже в трагическом 1941 году десять наших соотечественников были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них летчики Алексей Антоненко, Николай Гастелло, Иван Ковшаров, Лука Муравицкий, танкист Соломон Горелик, кавалерист командир дивизии Лев Доватор, политработник Кирилл Осипов, артиллерист Борис Хигрин, партизан Тихон Бумажков, командир дивизии Александр Лизюков.

Мужество и героизм белорусских людей вызывают гордость и восхищение. За годы войны повторили подвиг Ивана Сусанина семь жителей Беларуси, Николая Гастелло – 25 человек, Александра Матросова – 16, Алексея Маресьева – двое. 22 генерала, уроженца белорусской земли, командовали армиями, более 400 являлись генералами и адмиралами, свыше 40 генералов-белорусов проходили службу в Генеральном штабе РККА. С именем нашего соотечественника генерала армии А.И. Антонова связана разработка всех крупнейших победоносных операций Красной армии.

В летопись мировой истории как не имевшие себе равных по накалу и размаху вооруженного сопротивления в тылу противника вошли партизанское движение и деятельность подпольных организаций в Беларуси. 28 июня 1941 года именно на нашей белорусской земле произошел первый партизанский бой не только в ходе Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Это бой отряда под командованием Василия Захаровича Коржа, будущего легендарного командира Пинского партизанского соединения [18, с. 198–200]. А к началу 1944 года в Беларуси действовали 148 крупных партизанских формирований, контролировавших 60 % ее территории.

Весь белорусский народ встал на защиту Отечества. Его огромный вклад в борьбу с фашизмом признан мировым сообществом. Белорусская Советская Социалистическая Республика вошла в число основателей и стала членом Организации Объединенных Наций.

В суровое военное время советский народ отстоял свое суверенное право на независимое, самостоятельное развитие и избранный им путь. Освободительный характер Великой Отечественной войны проявился также в военных действиях Красной армии за пределами территории СССР, освобождении от фашизма стран Европы, спасении многих миллионов человеческих жизней.

Самый же главный итог Победы – это Ялтинско-Потсдамская система миро­устройства и создание ООН, доказавших свою эффективность даже в годы холодной войны. Это была первая попытка в истории человечества создать систему, способствующую освобождению мира от абсолютизации войны как важнейшего и до той поры универсального инструмента регулирования международных отношений.

И сегодня стоит прислушаться к опыту исторического взаимодействия наций, победивших фашизм, отдавая дань уважения мудрости руководителей государств антигитлеровской коалиции, которые в условиях, казалось бы, непримиримого противостояния сумели договориться и объединиться в борьбе с общим врагом. О почти неразрешимых противоречиях свидетельствует и такой факт. 20 августа 1943 года в Квебеке Рузвельт, Черчилль и начальники их штабов приняли два плана – «Оверлорд» (высадка союзников во Франции в 1944 году), с которым в Тегеране в октябре 1943 года ознакомят Сталина, и сверхсекретный «Рэнкин». Второй план строился на том, что англо-американские войска десантируются на континент, а западный фронт вермахта распускается и высвободившиеся войска перебрасываются на восточный фронт, чтобы задержать продвижение Красной армии. В 1988 году в Англии рассекретили ряд документов, из которых следует: уже в 1945 году по приказу Черчилля английские войска брали под свое покровительство немецкие части (до 15 дивизий), сохраняли у них оружие и готовили их к операции «Немыслимое» с участием американских, британских, канадских и польских войск.

Только благодаря блестящим победам Красной армии, огромнейшему международному авторитету СССР 75 лет назад Вторая мировая война не переросла в третью. Этими победами и взаимодействием лидеров СССР, США и Великобритании были заложены основы послевоенного мироустройства и создания принципиально новой системы международной безопасности, которая и до сего времени исключила большую войну из арсенала мировой политики.

Таким образом, Великая Победа практически подтвердила возможность тесных союзнических отношений государств с различным социально-экономическим и политическим строем. И хотя прежние противоречия между СССР и его западными союзниками не только сохранялись, но даже усиливались по мере приближения к общей цели – уничтожению фашизма, в ходе войны удалось разработать институциональные формы будущего сотрудничества.

К сожалению, сложившаяся в XX веке система военно-политических сдержек и противовесов уходит в прошлое. Конфронтация стала одним из определяющих факторов развития современных международных отношений, а мировое сообщество пока не сумело остановить этот процесс. Сегодня в нашем регионе очевиден крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности. Нарастает военная опасность в мире и в Европейском регионе, в том числе непосредственно для нашей страны. Все это сопровождается попытками тотальной фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.

В мае 1945 года казалось, что коричневая чума уничтожена навсегда. Однако сегодня мы видим: это зло не погибло в бункере под имперской канцелярией и не было казнено в Нюрнберге. Фашизм жив, потому что в мире есть политические силы, прямо в этом заинтересованные. Растет доля апологетической по отношению к фашизму литературы. Как правило, речь не идет об открытой публичной защите. Но, вместе с тем, все более заметны попытки частичной его реабилитации, в том числе через заведомо ложное разъединение с нацизмом.

В общественное сознание настойчиво внедряется мысль: фашизм – всего лишь радикальная правоконсервативная идеология, одна из форм национализма, и хотя он представляет определенную опасность, однако качественно отличается от нацизма, который действительно означает войну, расизм и геноцид. Но итальянский фашизм, немецкий нацизм, испанский фалангизм и прочие – это лишь разновидности одного явления, названного фашизмом, что подчеркивалось и его лидерами. Об этом, например, говорил Б. Муссолини в 1937 году в своем выступлении «Братья по крови: фашизм и нацизм». Поэтому нет никаких оснований противопоставлять нацизм фашизму, а тем более утверждать, будто фашизма в Германии вообще не было. Такой подход таит в себе серьезную угрозу. Цель подобных «интеллектуальных» конструкций состоит в том, чтобы, отделив фашизм от нацизма, добиться его частичной реабилитации.

Советский Союз, воюя с нацистской Германией и ее союзниками, боролся, прежде всего, против фашизма как идеологии и глобального проекта изменения всего мироустройства. Забывать о том, что принес фашизм миру, не только цинично, но и преступно. Уроки истории нельзя безнаказанно игнорировать. Желание мира и справедливости должно преодолеть эгоистические расчеты и корыстные политические комбинации. В этой связи трудно переоценить значение исторической памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, в которых человечество, столкнувшись с небывалыми вызовами, оказалось способным им противостоять.

Республика Беларусь показывает пример сохранения священной памяти о величайшем подвиге народов, победивших фашизм. Проводя многовекторную миролюбивую внешнюю политику, наша страна делает все необходимое для сохранения мира, предотвращения окончательного слома послевоенного мироустройства. Беларусь по праву является донором безопасности, что признано мировым сообществом. Одновременно наша страна принимает меры к обеспечению своей военной безопасности. В Беларуси созданы Вооруженные Силы суверенного независимого государства, отвечающие вызовам нового века.

В настоящее время в Республике Беларусь реализуется Концепция строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Продолжается процесс повышения их боеспособности, прежде всего за счет модернизации и перевооружения на новые образцы вооружения и военной техники, роста качества подготовки органов военного управления и войск.

Непредвзятый человек не может не видеть того очевидного факта, что именно на белорусской земле надежно обеспечены мир и стабильность. Так будет и впредь! Это выбор белорусского народа и результат успешного социально-экономического развития нашей страны. Результат создания надежной системы национальной, в том числе военной безопасности. Результат сохранения священной памяти о величайшем подвиге народов СССР, нашего белорусского народа, внесшего решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и спасение человечества.

Об авторе

Хренин Виктор Геннадьевич.

Родился в 1971 году в г. Новогрудке Гродненской области. Окончил суворовское военное училище (1988), Омское высшее общевойсковое командное училище имени М.В. Фрунзе (1992), Военную академию Республики Беларусь (2005). В 2014 году окончил факультет Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь.

Проходил военную службу на должностях командира мотострелкового взвода, командира разведывательного взвода, разведывательной роты, начальника отделения управления – начальника пункта обработки информации командного пункта отдельного разведывательного батальона, заместителя командира отдельного мотострелкового батальона, заместителя командира отдельного разведывательного батальона, командира отдельного танкового батальона, командира отдельного гвардейского мотострелкового батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования.

С 2005 года – старший офицер оперативного отделения оперативного отдела штаба Западного оперативного командования, заместитель командира, а затем начальник штаба – первый заместитель командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, начальник штаба – первый заместитель командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады, командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, командир 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады. В 2014–2015 годах – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования. 23 июня 2015 года назначен на должность командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Министр обороны Республики Беларусь с 20 января 2020 года.

Генерал-майор.