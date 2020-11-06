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06 ноября 2020, 15:23
Александр Суша

3D-визуализация и комиксы: как приблизить классику к современному читателю

Александр Суша
Александр Суша
Заместитель генерального директора - директор по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки

Национальная библиотека хранит литературное наследие страны, популяризируя творчество классиков, проводя параллели с современностью. Для этого инициируются различные проекты, выставки, ведется научная работа и активно внедряются инновационные технологии. О том, как привлечь внимание читателей к культурному достоянию, рассказал корреспонденту БЕЛТА с.

Сегодня в Национальной библиотеке реализуются проекты, в основе которых - переосмысление истории страны в первой трети ХХ столетия. "Это время возрождения печати, возникновения современной белорусской литературы, создания многих государственных организаций и социальных институтов. Тогда были сформированы разветвленные сети библиотек, музеев, театров и других учреждений, которые работают уже фактически целое столетие, в их числе и Национальная библиотека. Мы инициировали мероприятия в разных форматах. Это и выставочные проекты, которые посвящены белорусскому книгоизданию и периодике, отдельным издателям и писателям. Среди них - Мартин Кухта, Якуб Колас, Максим Богданович, Змитрок Бядуля, Кузьма Чорный и многие другие. Кроме того, провели научные мероприятия, посвященные белорусской культуре первой трети ХХ столетия. Особенно тяжелый, но важный период - с 1917-го до 1922 года, до формирования Советского Союза. С одной стороны, в это время рушились все институты предыдущих времен. С другой - колоссальные изменения, создание Советского Союза. Это период последовательного закрепления белорусов как нации и Беларуси как государства", - рассказал Александр Суша.

Национальная библиотека среди прочего в 2019 году инициировала знаковый проект "На хвалі часу, у плыні жыцця". К нему присоединились Государственный музей истории белорусской литературы, Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства и Издательский дом "Звязда", в частности журнал "Маладосць". Проект рассчитан на несколько лет. Он посвящен литературе первой трети ХХ века, в первую очередь "Маладняку" - литературному объединению, куда вошли самые одаренные мастера слова 1920-х годов. В 2023 году будет праздноваться его столетие. Сейчас в библиотеке ведется научная и выставочная работа, создаются виртуальные проекты, активно публикуются в сети произведения писателей и многие прижизненные издания авторов. Для широкой аудитории читателей стала доступна белорусская периодика того времени. Большим событием в честь 115-летия со дня рождения белорусского писателя Яна Скрыгана станет литературный вечер, который пройдет в библиотеке 12 ноября.

По словам замгендиректора, с партнерами готовятся многочисленные тематические материалы, в социальных сетях популяризируется творчество белорусских писателей, которые, к сожалению, для многих молодых читателей сегодня малознакомы. "В библиотеке проводятся социологические исследования о востребованности авторов в статистическом и ценностном срезе. Так, к сожалению, тот же Змитрок Бядуля с большего вышел из контекста широкого обсуждения. Имя всем знакомо, но мало кто может вспомнить его настоящее имя, годы и обстоятельства жизни, произведения. Нужно больше говорить о современных формах популяризации белорусской литературы. Подходы к ее подаче для молодого поколения должны меняться. К счастью, в стране есть интересные инициативы библиотек, музеев, общественных структур и сообществ, которые стараемся всячески поддерживать", - сказал он.

"Сегодня для молодежи и широкой аудитории многие белорусские классики выглядят как бронзовые статуи. Для многих работы тех же Якуба Коласа, Янки Купалы - это далекая от современных реалий и не совсем актуальная литература. Тем не менее, они были живыми, такими же, как мы, людьми. Понимание этого открывает для нас возможности актуализировать авторов из прошлого", - пояснил замгендиректора.

Один из способов - это сблизить читателя с писателем с помощью личного опыта. Например, по словам Александра Суши, после возвращения останков Змитрока Бядули и их перезахоронения в Минске появилось реальное место, куда можно прийти, склонить голову не перед абстрактной личностью из учебника, а перед могилой реального человека. "Кроме того, нужно проводить выставки, где собраны личные вещи авторов. Нет ничего ужасного и в том, чтобы была возможность дотронуться до этих предметов. С одной стороны, те же детки смогут испытать трепетное чувство, а с другой - на всю жизнь запомнить, что с помощью этой ручки или сидя за этим конкретным столом автор создавал свои знаменитые произведения. Таким образом, предмет продолжает жить и служить обществу и писателю, создает духовную связь с аудиторией даже после смерти автора. Так, в Национальной библиотеке организована выставка "Тайны канцылярыі", гости которой смогли увидеть оригинальные артефакты и узнать, чем писали наши предки в XV-XX веках", - обратил внимание замгендиректора.

Александр Суша отметил: "Изменились структура и характер чтения, у молодежи даже мышление уже иное. Если говорить о многих белорусских литераторах, в большинстве у них объемные и глубокие произведения. Но и такие работы можно подать в современном и интересном формате, привлечь к ним внимание. Например, с помощью тематической 3D-визуализации или анимации. Во всем мире создаются комиксы, игры, посвященные знаменитым авторам, и я не вижу греха в том, чтобы сделать подобные проекты и о белорусских классиках. Это не опустит их с пьедестала, а поднимет до уровня массовой культуры, где "массовая" не означает "низкая". Безусловно, нужно также работать в социальных сетях, создавать тематические группы и раскручивать их. Это попытка найти параллели между реалиями писателей, их произведениями и нашей современностью. Многие произведения написаны по событиям, которые во многом близки нашему времени. Уверен, так мы сможем приблизить наследие классиков к современному читателю", - подытожил он.

Анастасия АРХИПОВА,

БЕЛТА.-0-

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