"Атомная работа": где готовят кадры для БелАЭС и какой набор будет в этом году

Специалистов для Белорусской АЭС на основе государственного заказа по отдельной госпрограмме начали готовить в 2008 году. Позже ее переформатировали, но основной принцип остался прежним: создать эффективную национальную систему подготовки специалистов для ядерной отрасли. В этом году по подпрограмме "Подготовка кадров для ядерной энергетики" госпрограммы "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы на специальности для ядерной энергетики наберут 125 человек.

На АЭС едет около трети выпускников

Сейчас подготовка по специальностям для ядерной энергетики ведется в Белорусском государственном университете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Белорусском национальном техническом университете, поясняет консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Минобразования Николай Маруда. На первых порах ежегодный прием был 180 человек, но после корректировки он составляет 125 человек по пяти специальностям: три в БГУ, по одной в БНТУ и БГУИР.

"Первый набор на эти специальности был в 2008 году, соответственно первый выпуск - в 2013-м. За это время выпущено около 850 человек. Примерно треть из них попала на Белорусскую АЭС, треть - в организации Министерства энергетики и организации, работающие с источниками ионизирующего излучения. Еще треть отправилась работать в смежные с ядерной энергетикой сферы", - уточняет представитель Министерства образования.

По его словам, такое распределение согласуется с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии, которые советовали готовить специалистов для Белорусской АЭС с коэффициентом запаса 3. "То есть на АЭС попали треть выпускников, а готовится специалистов в три раза больше, чтобы можно было выбрать при распределении наиболее способных и подготовленных", - поясняет Николай Маруда.

Среди работодателей выпускников - тепловые электростанции, Госатомнадзор, Национальная академия наук, "Белнипиэнергопром", Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, "Атомтех".

"Основная задача университетов - это подготовка специалистов с базовым высшим образованием, теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками, которые обеспечат в сумме со специальной подготовкой получение требуемой квалификации для работы в сфере ядерной энергетики. На самой станции, то есть после получения базовой подготовки в университете, уже будучи работниками АЭС, молодые специалисты могут проходить переподготовку. Кроме этого предусмотрено постоянное повышение квалификации в учебно-тренировочном центре при БелАЭС", - рассказывает Николай Маруда.

Действующая госпрограмма "Образование и молодежная политика" завершается в этом году. Аналогичную госпрограмму намерены разработать на 2021-2025 годы, в ее структуре планируется сохранить подпрограмму подготовки кадров для ядерной энергетики.

"Для обеспечения эксплуатации атомной электростанции (а это не менее 60 лет) требуется ежегодное пополнение кадрового состава. Сейчас изучаются потребности в специалистах до 2031 года, направлен запрос в госорганы, которые имеют отношение к ядерной энергетике. Мы изучаем, сколько надо таких специалистов", - отмечает консультант.

БГУ: интерес абитуриентов и высокие проходные баллы

В Белорусском государственном университете ведется подготовка специалистов для ядерной энергетики по госзаказу, в том числе для Белорусской АЭС, по трем специальностям: "ядерные физика и технология" (физический факультет), "химия высоких энергий" (химический факультет), "ядерная и радиационная безопасность" (Международный государственный экологический институт им.А.Д.Сахарова БГУ).

Сейчас на этих специальностях обучаются чуть более 300 человек. Повышенный интерес к ним в БГУ объясняют высокой востребованностью специалистов в области ядерной и радиационной безопасности. Спрос на них возрастает с учетом строительства и предстоящего запуска в эксплуатацию Белорусской АЭС. Кроме того, обеспечивать ядерную и радиационную безопасность нужно на действующих ядерных и радиационных установках НАН Беларуси, радиационных установках министерств и ведомств страны.

На физическом факультете готовят специалистов непосредственно для АЭС и в целом для атомной отрасли. "Абитуриенты проявляют стабильный интерес к этой специальности. В течение последних пяти лет проходной балл здесь был одним из самых высоких или самым высоким на факультете, - подчеркивают в БГУ. - Среди особенностей можно выделить углубленную физико-математическую подготовку, изучение специальных дисциплин, таких как "Физика ядерных реакторов", "Оборудование АЭС", "Ядерные технологии", "Материалы ядерной техники", "Действие ионизирующих излучений на биообъекты".

Выпускники чаще всего работают на АЭС, предприятиях атомной отрасли, надзорных структурах (например, в Госатомнадзоре), учреждениях медицинской радиологии, научно-исследовательских институтах НАН Беларуси (например, в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований - Сосны), предприятиях приборостроительной и радиоэлектронной промышленности.

Выпускники химического факультета с высоким уровнем подготовки поступают в магистратуру БГУ, НАН Беларуси и МГУ (Россия). Выпускники востребованы в структурах Госатомнадзора, в НИИ академии наук, где занимаются проблемами, связанными с ядерной энергетикой и другими научными проблемами, на предприятиях химической, фармацевтической промышленности.

Особенность подготовки кадров по специальности "ядерная и радиационная безопасность" в МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ - возможность пройти учебную практику, а также освоить части отдельных дисциплин на базе ведущих зарубежных вузов и организаций атомной отрасли. Среди основных зарубежных партнеров - региональная образовательная сеть STAR-NET (Австрия), Европейский учебный институт по ядерной безопасности (Франция), АЭС "Козлодуй" (Болгария), российские институты.

На всех атомных специальностях к чтению лекций по специальным дисциплинам привлекаются специалисты ведущих зарубежных вузов (Королевский технологический институт (Швеция), Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Топливная компания "ТВЭЛ"). Лучшим выпускникам предоставляется возможность дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре в ведущих зарубежных университетах за счет республиканского бюджета.

БГУИР: ориентация на практику и помощь МАГАТЭ

В БГУИР специалистов для ядерной энергетики готовит факультет радиотехники и электроники. Набор по госпрограмме идет по специальности "Электронные и информационно-управляющие системы физических установок" (ЭЛИУС). Ежегодно с 2013 года на эту специальность набираются 30 человек. Сейчас обучаются около 100 студентов. Увеличивать набор не планируется, так как ежегодный набор 30 человек соответствует потребностям профильных предприятий Беларуси.

"К особенностям подготовки кадров для ядерной энергетики можно отнести ее практико-ориентированный характер. Благодаря госпрограмме студенты проходят производственную и преддипломную практику за рубежом: на действующих объектах ядерной энергетики Западной Европы и Российской Федерации. Поэтому кроме своей специальности они должны на хорошем уровне владеть английским языком. Практические навыки они получают на таких предприятиях, как АЭС "Козлодуй" (Болгария), АЭС "Моховце" (Словакия), в штаб-квартире МАГАТЭ (Австрия), а также на Ростовской и Калининской АЭС (Россия)", - отмечают в БГУИР.

Кроме того, специалистов-ядерщиков отправляют на практику на предприятия, которые занимаются поставкой оборудования для АЭС (Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова), а также в организации, которые ведут подготовку и переподготовку специалистов для АЭС (Научно-исследовательский ядерный университет "МИФИ", Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне).

Зарубежные стажировки предусмотрены и для преподавательского состава. "Особенно много было их на начальном этапе, когда специальность только открывалась. Кроме того, к процессу обучения привлекаются ведущие европейские и российские специалисты с большим практическим опытом работы на действующих АЭС. В том числе это и действующие сотрудники МАГАТЭ", - поясняют в БГУИР.

Еще одна особенность подготовки студентов по специальности ЭЛИУС - использование в учебном процессе оборудования, применяемого на АЭС, и обучающего тренажера ядерного энергетического реактора. БГУИР смог получить его при поддержке МАГАТЭ.

Знания, которыми обладают выпускники БГУИР, позволяют им быть востребованными во многих сферах: на тепловых электростанциях, в научно-исследовательских институтах, в Госатомнадзоре, на таких предприятиях, как УП "АТОМТЕХ", "АГАТ-системы управления", предприятиях "Белэнерго", компаниях-резидентах Парка высоких технологий. В последние годы около 10 выпускников ежегодно направляются на БелАЭС.

БНТУ: новая специальность

В Белорусском национальном технологическом университете специалистов для ядерной энергетики готовили по специальности "паротурбинные установки атомных электростанций", а с этого года на ее базе будет новая специальность - "проектирование и эксплуатация атомных и электрических станций".

Только в нынешнем году 12 выпускников специальности "паротурбинные установки атомных электростанций" отправились работать на Белорусскую АЭС.

"Новая специальность вводится по просьбе Белорусской АЭС и организаций инфраструктуры ядерной энергетики. Первые выпускники поработали на станции, и понятно, что специальность должна быть шире, чтобы ребята могли работать в различных организациях", - отмечают в БНТУ.

Как и на прежней специальности, для студентов сохранятся стажировки в том числе за рубежом. В частности, у студентов-атомщиков была возможность побывать на АЭС "Моховце" в Словакии, АЭС "Козлодуй" в Болгарии и других станциях.

На новую специальность планируется принять 20 человек.

БЕЛТА.-0-