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28 октября 2021, 16:19

Балет "Конек-Горбунок" в Большом театре: как создается главная премьера этой осени

Команда постановщиков Большого театра Беларуси под руководством главного балетмейстера народного артиста Беларуси Юрия Трояна готовится представить публике первую и долгожданную премьеру этого сезона - балет Родиона Щедрина "Конек-Горбунок". Дебютные показы пройдут в последние выходные октября. Как оживает сказка на сцене главного театра страны и почему ее полезно смотреть даже взрослым, узнала корреспондент БЕЛТА на последних репетициях.

Театр начинается с вешалки, а погружение артистов в образ - с костюмов. Екатерина Булгакова тот человек, которого на сцене не увидишь, но ее работа всегда заметна зрителю. Она общается с ним особым способом - через одежду, которую создает. Художник по костюмам признается, что прежде чем приступить к написанию эскизов, много читает, слушает и анализирует. Одним словом, вдохновляется.

"Все начинается с того, что я слушаю музыку. Художник музыкального театра должен быть в материале. Читаю либретто, сценарий, затем обсуждаю персонажей с творческой группой и только тогда приступаю к созданию эскизов. Принципиально не создаю костюмы на компьютере и рисую все вручную. Это делает их живыми, удобными, театральными. В написанном от руки эскизе можно поймать то необходимое, правильное настроение", - отметила Екатерина Булгакова.

По словам художницы, создавая наброски будущих костюмов, она искала вдохновение в иллюстрациях русских художников Ивана Билибина и Льва Бакста. "Старались сделать все гармонично, сочетаемо, ведь декорации и образы должны быть единым целым. Несмотря на то, что сказка классическая, спектакль получился в модерновом ключе, и, если говорить про костюмы, это стилизованные русские этнические истории. Один из самых сложных нарядов у Морской царевны в подводном царстве".

"Одежда также одно из средств общения со зрителем, которое отлично характеризует героев, - утверждает Екатерина Булгакова. - Наш царь будет одет в желтый цвет, который иногда используется, намекая на глупость персонажа. В народном блоке будут преобладать теплые цвета, а в подводном царстве увидите голубую гамму и зеленое золото. А вообще, в самой постановке много юмора и подтекста, поэтому хочется порадовать и увлечь зрителей картинкой. Настоящий праздник и буйство красок".

Во время беседы Екатерина Булгакова акцентирует внимание, что грим - обязательная часть в балете, которая завершает образ и собирает его в единое целое. "Морская царевна будет холодной, страшно красивой девушкой с вампирически бледной кожей и голубыми тенями. Чего не скажешь о ярко накрашенной Жар-птице в теплых оттенках соответственно", - добавила она.

Костюмы готовы. На сцене артисты уже вовсю репетируют балет, предвкушая встречу со зрителем. В перерыве стучимся в гримерку к актерам, которые исполнят одну из главных ролей - Царя. Это заслуженные артисты Беларуси Антон Кравченко и Юрий Ковалев. На вопрос, легко ли было вживаться в роль, Антон Кравченко отвечает: "Понимаете, балет - это же не дословный пересказ, и "Конек-Горбунок" не исключение. В общих чертах это история, рассказанная языком пластики. Хороший, веселый и добрый персонаж. Вживаться в роль было несложно, ведь мы с Юрием Андреевичем уже половину жизни балетной танцуем королей, графов".

"Любое другое произведение, театральная пьеса - это тоже выдуманная история, которая несет в себе смысл. Для детей одни сказки, а для взрослых - другие. Но за всем этим стоит некая мораль, которая учит нас ценностям, как правильно поступать, жить. Взрослые - это большие дети", - говорит Антон Кравченко.

Юрий Ковалев дополняет: "Им приятно вернуться в сказку, вспомнить себя в детстве. У меня есть маленький ребенок, и я с удовольствием с ним играю. Читаю ему детские книги, потому что интересно почувствовать себя ребенком - будто бы жизнь с начала начинаешь".

Оформлением театральной сцены занималась художник-постановщик Любовь Сидельникова. Объемы проделанной работы потрясают, особенно учитывая, что создавала их совсем небольшая команда - четыре бутафора и шесть художников-живописцев. Любовь Сидельникова уверена: когда работаешь на качество, делаешь свое дело с удовольствием и интересом - публика это всегда чувствует.

Самая объемная, сложная и яркая декорация, которую увидят зрители на сцене, - шапка Мономаха, символизирующая город. "Здесь вообще достаточно много жестких предметных вещей - печка, арки, медузы, которые старались делать максимально музейно. Проделана детальная работа, поэтому их можно смотреть не только на расстоянии - даже вблизи не разочаруют. Хотелось сделать красивую вещь, настоящий арт-объект, чтобы время не было потрачено зря", - замечает художник-постановщик.

Несмотря на то, что сказка заявлена как детская, уже не первый раз от творческой группы звучит фраза "Она не только для маленьких". Возможно, именно в простоте детских сюжетов и есть те главные смыслы, понятные каждому. "Я не думаю, что это детская постановка. Как и "Щелкунчик" или, скажем, "Спящая красавица". Их тоже смотрят и любят взрослые, а в особенности "Конька-Горбунка". Завершая работу, мы понимаем, что у нас получилось такое представление византийско-славянского мира и взгляд на жизнь именно с этой точки зрения. История совершенно не космополитичная, с ярко выраженными русскими визуальными чертами. Как и сказка, и музыка этого мира. Она показывает отношение к жизни и счастью человека, мечты тех, кто живет в этом пространстве. И в любом случае это образное восприятие, а не буквальное", - заключила Любовь Сидельникова.

Балет "Конек-Горбунок" - одна из самых ранних работ Родиона Щедрина. Удивительно, но партитуры могло бы вовсе и не быть, если бы не путешествие в Беларусь. Сам автор спустя годы вспоминал, что поездка в наши края, к природе, где он слушал народные песни, предшествовала появлению музыки, которая стала важным произведением в его жизни. Родион Щедрин посвятил его Майе Плисецкой, которая впоследствии стала его женой. Знакомство композитора и балерины как раз и состоялось на репетициях спектакля. В своих интервью он не раз говорил, что благодаря "Коньку-Горбунку" поймал свою неземную жар-птицу, с которой впоследствии прожил более 50 лет.

Команда постановщиков Большого театра Беларуси музыкальный текст сократила: вместо четырех действий, как в оригинале, оставили два. Это объясняется тем, что юный зритель может устать. Но сама музыка изменена не будет - оркестр под руководством дирижера-постановщика Николая Колядко исполнит все в точности как у самого Родиона Щедрина. К слову, Родион Константинович лично благословил постановку на белорусской сцене.

Анастасия СОБОЛЕВА,

БЕЛТА.-0-

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