ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 15 февраля 2021
Минск Переменная облачность -16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:15 Генеральным директором ВТО впервые назначили женщину В мире
18:11 За вымогательство денег задержан девятиклассник из Солигорска Происшествия
17:59 ВОЗ рекомендует сделать прививку уже переболевшим COVID-19 В мире
17:49 Лискович проведет 16 февраля личный прием граждан Общество
17:47 Рачков: резолюция Европарламента по БелАЭС - нежелание объективно оценить этот международный проект Экономика
17:46 В Докшицком районе провели литературно-духовные встречи к Дню православной молодежи Регионы
17:34 КОММЕНТАРИЙ: Бассейны, ФОК и площадки для мини-футбола - какие спортобъекты откроют до 2025 года Спорт
17:27 Пограничники почтили память воинов-интернационалистов Общество
17:17 Цуй Цимин: ВНС - важная площадка для участия народа в политической жизни страны Политика
17:11 Алексина: жизненный путь воинов-интернационалистов - пример патриотизма и преданности родине Регионы
16:57 Кочанова встретилась с руководством БГУ Общество
16:51 В районе развязки МКАД - ул.Кижеватова из-за ДТП затруднено движение Регионы
16:49 Диалоговую площадку с участниками ВНС провели в ГрГУ им. Янки Купалы Регионы
16:45 Ученые обнаружили организмы под шельфовым ледником в Антарктиде Калейдоскоп
16:43 Продавал несуществующие автомобили - следователи Минской области ищут потерпевших Происшествия
16:41 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 В мире
16:41 Выручка резидентов "Великого камня" в 2020 году выросла в 3,2 раза до Br189 млн Экономика
16:37 Эксперт ВНС: экономика знаний - один из приоритетов развития страны Общество
16:35 В Минске за выходные произошло 177 ДТП, пострадали четыре человека Происшествия
16:27 Лучшие предпринимательские инициативы в регионах получат поддержку на сумму до $25 тыс. Экономика
16:20 Могилевчанин получил 7 лет колонии за подготовку к участию в массовых беспорядках Происшествия
16:12 При проверке общепитов Минска выявлены нарушения миграционного законодательства Регионы
16:05 Белорусским школьникам предлагают поучаствовать в международном конкурсе сочинений эпистолярного жанра Общество
16:04 Генпрокуратура направила латвийским коллегам просьбу о выдаче Валерия Цепкало Происшествия
16:03 Житель Дрибинского района перепродал могилевчанину кредитный автомобиль Происшествия
15:54 Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе отложен Спорт
15:50 Следователи ищут очевидцев ДТП с участием велосипедиста в Слониме Происшествия
15:48 Этапы Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдут в запланированные даты Спорт
15:44 В центре Москвы обрушились строительные леса - есть пострадавший В мире
15:40 Политическая риторика вокруг БелАЭС расходится с текущим техсотрудничеством ЕС и Беларуси - мнение Общество
Все новости
Все новости
Комментарии
15 февраля 2021, 17:34
Игорь Петришенко

Бассейны, ФОК и площадки для мини-футбола - какие спортобъекты откроют до 2025 года

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко
Заместитель премьер-министра Беларуси

Спортом и физкультурой сейчас систематически занимаются более 25% белорусов. В правительстве считают, что эта цифра должна быть больше. Поэтому до 2025 года в стране существенно обновят инфраструктуру для занятий спортом, поддержку получат легкоатлетические забеги, велодвижение и семейные спортивные праздники, рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

За пять лет открыто более 150 спортивных объектов

Правительство уделяет большое внимание вопросам здорового образа жизни населения и развития массовости физкультурно-спортивного движения, подчеркивает Игорь Петришенко. В стране работают 144 городских, районных физкультурно-оздоровительных, спортивных центра, физкультурно-спортивных клуба, в которых создано более 2,6 тыс. спортивных групп и секций, в том числе более 1,6 тыс. - для детей и подростков. В 2020 году систематически занимались физической культурой и спортом 25,3% населения страны. Для сравнения: в 2016 году - 22,5%.

Особое внимание в стране уделяется развитию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. За последние пять лет введено около 150 физкультурно-спортивных сооружений. Так, в 2020 году введены в эксплуатацию воздухоопорный футбольный манеж в Витебске, спортивно-оздоровительные комплексы в Островце и Марьиной Горке, физкультурно-оздоровительный комплекс в Новогрудке, скейт-парки в Борисове и Солигорске, биатлонный комплекс в Чаусах, спортплощадки в Дзержинске и Осиповичах, ледовая площадка в Лиде, центр единоборств в Минске и другие объекты.

Развитие велодвижения

В последние пять лет в стране активно развивается велодвижение. Так, в регионах утверждены планы, в соответствии с которыми облисполкомами, Минским горисполкомом за 2020 год обустроено более 100 км новых участков велодорожек, 75 велогаражей на 550 мест, установлено 600 велопарковок на 3143 места. В настоящее время работают 388 пунктов проката с почти 4 тыс. велосипедов.

В регионах за 2020 год проведено более 200 мероприятий, в которых приняли участие более 15 тыс. человек, в том числе более 7 тыс. детей и подростков. Все большей популярностью пользуется международный велокарнавал "Viva Ровар!", в котором принимает участие более 10 тыс. велосипедистов.

За прошлый год проведено 54 республиканских спортивно-массовых мероприятия с участием более 23 тыс. человек. В областях и Минске в 2020 году организовано 10,9 тыс. районных, городских спортивно-массовых мероприятий с участием более 813 тыс. человек, в том числе для детей и подростков - 5,3 тыс. мероприятий с участием более 420 тыс. человек. Традиционными для страны стали "Забег отважных" (23 февраля), "Женский красивый забег" (8 марта), Минский полумарафон, фестиваль бега "Языльская десятка" и многие другие).

Игорь Петришенко обратил внимание, что принятие главой государства указа №295 от 5 августа 2019 года позволило повысить эффективность использования физкультурно-спортивных сооружений путем проведения спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, уроков физкультуры на бесплатной основе. Т.е. школьники смогли заниматься бесплатно в государственных спорткомплексах.

"Также законодательством дано право местным органам власти устанавливать скидки или бесплатно предоставлять физкультурно-оздоровительные услуги в организациях коммунальной формы собственности", - напомнил вице-премьер.

В соответствии с генсоглашением между правительством и Федерацией профсоюзов в тарифных (отраслевых) соглашениях и коллективных договорах организаций и предприятий предусматриваются меры стимулирования работников, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются физкультурой и спортом.

К 2025 году откроется более 50 физкультурно-оздоровительных комплексов

Для дальнейшего развития физкультурно-спортивного движения принята государственная программа "Физическая культура и спорт" на 2021-2025 годы. Она предусматривает новые подходы к спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением. Планируется поступательное увеличение количества лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (к 2025 году - не менее 26,8%).

"На всей территории страны по новой госпрограмме будут построены, реконструированы или модернизированы более 50 физкультурно-оздоровительных комплексов. Также проработан вопрос о строительстве 10 плавательных бассейнов, - рассказал Игорь Петришенко. - Предусматривается строительство 38 мини-футбольных площадок, а также ежегодная модернизация не менее 40 комплексных спортивных площадок на дворовых территориях".

Дальнейшее развитие получат легкоатлетические забеги и мероприятия, велосипедное, роллер- и скейт-движение, семейные физкультурно-массовые мероприятия.

"Для популяризации государственного физкультурно-оздоровительного комплекса среди населения, повышения мотивации среди граждан в сдаче его нормативов предусмотрена дифференциация нагрудных значков на золотой, серебряный и бронзовый (ранее был только бронзовый)", - отметил Игорь Петришенко.

Для активизации спортивно-массового движения в организациях и предприятиях страны ежегодно запланировано создание около 50 клубов по физической культуре и спорту. Внимание будет уделено работе с инвалидами и физически ослабленными лицами, для чего ежегодно запланировано создание не менее 20 физкультурно-оздоровительных групп для таких лиц.

БЕЛТА.-0-

Теги
Беларусь планирование спорт
Подписка на новости БелТА
Незаживающая рана: дети о своих отцах - погибших воинах-интернационалистах
Незаживающая рана: дети о своих отцах - погибших воинах-интернационалистах
Сфера безопасности как важная составляющая современной внешнеполитической стратегии - делегат ВНС
Андрей Русакович
Сфера безопасности как важная составляющая современной внешнеполитической стратегии - делегат ВНС
О чем говорит отсутствие антител после COVID-19 и какая вакцина лучше - спросили у ученого
О чем говорит отсутствие антител после COVID-19 и какая вакцина лучше - спросили у ученого
Новые объекты в списках ЮНЕСКО и модернизация кинотеатров - правительство о поддержке культуры
Игорь Петришенко
Новые объекты в списках ЮНЕСКО и модернизация кинотеатров - правительство о поддержке культуры
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива Стала известна возможная повестка дня предстоящей встречи Лукашенко и Путина
Макей: сохранение независимости и суверенитета Беларуси имеет важное значение и для Европы
Кочанова встретилась с руководством БГУ
"Ереван" или "Тбилиси"? Выбирайте квартиры в новостройках Minsk World по цене от 2590 рублей за метр!
Топ-новости
Лукашенко: патриотическая позиция воинов-интернационалистов помогает сохранить мир и стабильность в стране
Участник ВНС: строить будущее белорусы должны на фундаменте единых ценностей - патриотизме
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1100 пациентов с COVID-19, выписаны 827
КОММЕНТАРИЙ: Бассейны, ФОК и площадки для мини-футбола - какие спортобъекты откроют до 2025 года
Резолюция Европарламента по БелАЭС является необоснованным политическим шагом - венгерский эксперт
Цуй Цимин: ВНС - важная площадка для участия народа в политической жизни страны
Лучшие предпринимательские инициативы в регионах получат поддержку на сумму до $25 тыс.
Выручка резидентов "Великого камня" в 2020 году выросла в 3,2 раза до Br189 млн
Гололедица и без существенных осадков ожидается в Беларуси 16 февраля
НАН Беларуси проводит Неделю родного языка
ФПБ: отпуска белорусов соответствуют нормам Международной организации труда
РЕПОРТАЖ: "Гори ясно, чтобы жизнь не погасла" - в Могилевском районе празднуют Громницы
Сообщение о минировании Минского завода шестерен не подтвердилось - ГУВД
Лискович проведет 16 февраля личный прием граждан
Госпрограмма "Строительство жилья": амбициозные планы стройкомплекса на текущую пятилетку
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.