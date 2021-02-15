Спортом и физкультурой сейчас систематически занимаются более 25% белорусов. В правительстве считают, что эта цифра должна быть больше. Поэтому до 2025 года в стране существенно обновят инфраструктуру для занятий спортом, поддержку получат легкоатлетические забеги, велодвижение и семейные спортивные праздники, рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

За пять лет открыто более 150 спортивных объектов

Правительство уделяет большое внимание вопросам здорового образа жизни населения и развития массовости физкультурно-спортивного движения, подчеркивает Игорь Петришенко. В стране работают 144 городских, районных физкультурно-оздоровительных, спортивных центра, физкультурно-спортивных клуба, в которых создано более 2,6 тыс. спортивных групп и секций, в том числе более 1,6 тыс. - для детей и подростков. В 2020 году систематически занимались физической культурой и спортом 25,3% населения страны. Для сравнения: в 2016 году - 22,5%.

Особое внимание в стране уделяется развитию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. За последние пять лет введено около 150 физкультурно-спортивных сооружений. Так, в 2020 году введены в эксплуатацию воздухоопорный футбольный манеж в Витебске, спортивно-оздоровительные комплексы в Островце и Марьиной Горке, физкультурно-оздоровительный комплекс в Новогрудке, скейт-парки в Борисове и Солигорске, биатлонный комплекс в Чаусах, спортплощадки в Дзержинске и Осиповичах, ледовая площадка в Лиде, центр единоборств в Минске и другие объекты.

Развитие велодвижения

В последние пять лет в стране активно развивается велодвижение. Так, в регионах утверждены планы, в соответствии с которыми облисполкомами, Минским горисполкомом за 2020 год обустроено более 100 км новых участков велодорожек, 75 велогаражей на 550 мест, установлено 600 велопарковок на 3143 места. В настоящее время работают 388 пунктов проката с почти 4 тыс. велосипедов.

В регионах за 2020 год проведено более 200 мероприятий, в которых приняли участие более 15 тыс. человек, в том числе более 7 тыс. детей и подростков. Все большей популярностью пользуется международный велокарнавал "Viva Ровар!", в котором принимает участие более 10 тыс. велосипедистов.

За прошлый год проведено 54 республиканских спортивно-массовых мероприятия с участием более 23 тыс. человек. В областях и Минске в 2020 году организовано 10,9 тыс. районных, городских спортивно-массовых мероприятий с участием более 813 тыс. человек, в том числе для детей и подростков - 5,3 тыс. мероприятий с участием более 420 тыс. человек. Традиционными для страны стали "Забег отважных" (23 февраля), "Женский красивый забег" (8 марта), Минский полумарафон, фестиваль бега "Языльская десятка" и многие другие).

Игорь Петришенко обратил внимание, что принятие главой государства указа №295 от 5 августа 2019 года позволило повысить эффективность использования физкультурно-спортивных сооружений путем проведения спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, уроков физкультуры на бесплатной основе. Т.е. школьники смогли заниматься бесплатно в государственных спорткомплексах.

"Также законодательством дано право местным органам власти устанавливать скидки или бесплатно предоставлять физкультурно-оздоровительные услуги в организациях коммунальной формы собственности", - напомнил вице-премьер.

В соответствии с генсоглашением между правительством и Федерацией профсоюзов в тарифных (отраслевых) соглашениях и коллективных договорах организаций и предприятий предусматриваются меры стимулирования работников, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются физкультурой и спортом.

К 2025 году откроется более 50 физкультурно-оздоровительных комплексов

Для дальнейшего развития физкультурно-спортивного движения принята государственная программа "Физическая культура и спорт" на 2021-2025 годы. Она предусматривает новые подходы к спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением. Планируется поступательное увеличение количества лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (к 2025 году - не менее 26,8%).

"На всей территории страны по новой госпрограмме будут построены, реконструированы или модернизированы более 50 физкультурно-оздоровительных комплексов. Также проработан вопрос о строительстве 10 плавательных бассейнов, - рассказал Игорь Петришенко. - Предусматривается строительство 38 мини-футбольных площадок, а также ежегодная модернизация не менее 40 комплексных спортивных площадок на дворовых территориях".

Дальнейшее развитие получат легкоатлетические забеги и мероприятия, велосипедное, роллер- и скейт-движение, семейные физкультурно-массовые мероприятия.

"Для популяризации государственного физкультурно-оздоровительного комплекса среди населения, повышения мотивации среди граждан в сдаче его нормативов предусмотрена дифференциация нагрудных значков на золотой, серебряный и бронзовый (ранее был только бронзовый)", - отметил Игорь Петришенко.

Для активизации спортивно-массового движения в организациях и предприятиях страны ежегодно запланировано создание около 50 клубов по физической культуре и спорту. Внимание будет уделено работе с инвалидами и физически ослабленными лицами, для чего ежегодно запланировано создание не менее 20 физкультурно-оздоровительных групп для таких лиц.

БЕЛТА.-0-