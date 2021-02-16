Беларусь при строительстве АЭС неизменно следует международным стандартам безопасности - Госатомнадзор

На минувшей неделе Европарламент принял резолюцию по Белорусской АЭС. В этом документе ЕП в том числе призвал обеспечить полное соблюдение международных стандартов безопасности. В Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор) прокомментировали некоторые вопросы, связанные с регулированием ядерной и радиационной безопасности.

В первую очередь в Госатомнадзоре подчеркивают, что Беларусь в ходе реализации своей первой ядерной энергетической программы неизменно следует стандартам безопасности Международного агентства по атомной энергии и фундаментальным принципам безопасности. Страна принимает участие в реализации всех элементов глобального режима ядерной безопасности. Беларусь является договаривающейся стороной ряда конвенций и соглашений, включая Конвенцию о ядерной безопасности, Объединенную конвенцию о безопасности обращения с радиоактивными отходами и о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом и другие.

"Белорусское законодательство по вопросам ядерной и радиационной безопасности постоянно совершенствуется, в том числе с учетом новых требований и рекомендаций МАГАТЭ: разрабатываются новые нормы и правила, перерабатываются существующие документы, в том числе высокого уровня, такие как законы "Об использовании атомной энергии" и "О радиационной безопасности", - подчеркивают в Госатомнадзоре.

Беларусь широко использует инструментарий международных оценочных миссий и партнерских проверок, добровольно пригласила и приняла ряд миссий МАГАТЭ, как по отдельным направлениям, так и комплексных, включающих вопросы оценки регулирующей инфраструктуры. Это миссии МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры (INIR) 2012 и 2020 года; по оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) 2016 года; по вопросам аварийной готовности и реагирования (EPREV) 2018 года; по вопросам учета и контроля ядерного материала (ISSAS) 2019 года.

В плановом порядке реализуются рекомендации, полученные в ходе перечисленных миссий. Очередная миссия - по вопросам физической защиты (IPPAS) запрошена Беларусью и состоится в середине 2021 года. На IV квартал 2021 года запланировано проведение пост-миссии IRRS.

В официальных итоговых документах миссий эксперты МАГАТЭ отмечают, что "в Беларуси создана регулирующая инфраструктура ядерной и радиационной безопасности, и в ходе миссии продемонстрирована твердая приверженность реализации принципов обеспечения ядерной и радиационной безопасности" (из отчета миссии IRRS 2016 года). В отчете миссии INIR 2020 года говорится, что "Беларусь близка к завершению создания ядерной энергетической инфраструктуры, необходимой для начала эксплуатации своей первой атомной электростанции. Страна имеет компетентные организации и завершает свою деятельность по подготовке к запуску первого энергоблока".

Эксперты МАГАТЭ и другие заинтересованные многократно отмечали применяющиеся в Беларуси положительные практики и направления успешной работы, которые рекомендованы для изучения другим странам, в том числе в части развития международного сотрудничества, транспарентности и открытости регулирующего органа. В качестве примера: в ходе последнего обзорного совещания 2017 года в рамках Конвенции о ядерной безопасности договаривающиеся стороны в итоговом документе указали в качестве направления успешной работы "Всестороннее международное сотрудничество, включая двусторонние соглашения по ядерной безопасности". К подобному выводу пришли также договаривающиеся стороны Объединенной конвенции о безопасности обращения с радиоактивными отходами и о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом в ходе последнего обзорного совещания 2018 года.

Белорусский регулирующий орган в области ядерной и радиационной безопасности является независимым в принятии своих регулирующих решений, в том числе по таким важным вопросам, как лицензирование деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.

До начала ввода в эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС с октября 2017 года Госатомнадзором организована всеобъемлющая экспертиза документов, обосновывающих безопасную эксплуатацию энергоблока, которую провела экспертная организация ГНУ "ОИЭЯИ-Сосны" Национальной академии наук Беларуси. На основании проведенных экспертизы безопасности и оценки соответствия ГП "Белорусская АЭС" лицензионным требования и условиям, в ходе которой проверена готовность ГП "Белорусская АЭС" безопасно выполнить заявленную деятельность, Госатомнадзором подготовлено заключение о возможности выдачи лицензии на начало физического пуска энергоблока.

Загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС была начата после выдачи АЭС соответствующей лицензии. О выдаче этой лицензии Госатомнадзор сообщил на своем интернет-ресурсе и СМИ. "О начале загрузки ядерного топлива в установленном порядке были проинформированы МАГАТЭ и компетентные органы стран, с которыми заключены соответствующие двусторонние соглашения", - напомнили в Госатомнадзоре.

Специалисты Госатомнадзора обращают внимание, что первый энергоблок БелАЭС будут введен в промышленную эксплуатацию в соответствии с требованиями национального законодательства и по получении ГП "Белорусская АЭС" соответствующей лицензии на эксплуатацию. Перед ее выдачей Госатомнадзор проведет общественные слушания в порядке, установленном законодательством. Во время этих слушаний общественность проинформируют о проведенных экспертизе безопасности и оценке соответствия ГП "Белорусская АЭС" лицензионным требованиям и условиям, позволяющих принять решение о выдаче лицензии.

Госатомнадзор напоминает, что с августа 2020 года по настоящее время энергоблок №1 Белорусской АЭС проходит этапы ввода в эксплуатацию, во время которых идет тестирование оборудования и многочисленные испытания в различных режимах работы ядерной установки, в том числе выявляется необходимость корректировки работы оборудования. Ситуации, классифицируемые как чрезвычайные или нештатные, отсутствовали. Тем не менее, по факту установления повышенного общественного интереса к различным ситуациям на Белорусской АЭС представителями Госатомнадзора, Министерства энергетики, другими заинтересованными были предоставлены соответствующие комментарии для СМИ. Через национальную контактную точку - Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси - были направлены ответы на все запросы о ситуациях на Белорусской АЭС, поступившие в рамках установленных двусторонних соглашений "Об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией по вопросам ядерной и радиационной безопасности".

Госатомнадзор еще раз подчеркивает, что оценка/экспертиза безопасности, позволяющая принять решение о возможности осуществления деятельности в области использования атомной энергии, проводится в рамках лицензионного процесса. Стресс-тесты представляют собой разовую внеплановую оценку устойчивости АЭС к экстремальным внешним природным воздействиям и их сочетанию в свете уроков аварии на японской АЭС "Фукусима", которая позволяет проанализировать запасы безопасности над установленными нормативными правовыми актами требованиями и предложить меры по их увеличению в контексте непрерывного совершенствования безопасности.

"Совместные с ENSREG действия в отношении стресс-тестов Белорусской АЭС (партнерский обзор национального доклада о стресс-тестах Белорусской АЭС 2017-2018 годов и партнерский обзор национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов 2020-2021 годов) выполняются нашей страной в добровольном порядке, как демонстрация приверженности Беларуси к непрерывному повышению уровня безопасности АЭС", - отметили в Госатомнадзоре.

Формирование национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС целиком и полностью является задачей и ответственностью белорусской стороны. Этот тезис подтвержден в отчете ENSREG 2018 года, в котором Госатомнадзору рекомендовано "в соответствии с принципом "интеллектуального владения" определить необходимые меры по повышению безопасности в ответ на рекомендации, сделанные в отчете ENSREG и самим Госатомнадзором, и включить их в национальный план действий, содержащий соответствующие меры по повышению безопасности и графики их выполнения". Это и было сделано: Госатомнадзором вместе с заинтересованными проанализированы все рекомендации, сформирован и доведен ГП "Белорусская АЭС" в виде предписания национальный план действий, выполнение которого находится на контроле в регулирующем органе.

БЕЛТА.-0-