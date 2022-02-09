Пандемия коронавирусной инфекции негативно сказалась на всей мировой экономике. Но особенно - на сфере услуг. Противоэпидемические мероприятия во многих странах ограничили свободу перемещения людей квадратными метрами их квартир, а потребление - предложением ближайших продуктовых магазинов. При таких обстоятельствах не могло быть и речи о каком-то развитии туризма. Туристская деятельность столкнулась с невиданной доселе проблемой, которая поставила ее субъекты на грань выживания. И эта проблема не обошла стороной систему санаторно-курортного лечения и оздоровления населения. О том, как сработали белорусские здравницы в условиях пандемии, какие программы реабилитации предлагаются населению после перенесенной коронавирусной инфекции, а также о санаторно-курортной помощи детям рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский во время заседания круглого стола БЕЛТА "Переориентация туристической отрасли. В каком направлении двигаться?".

"То, что наши здравницы в настоящее время стабильно функционируют и развиваются - результат не провидения, а многолетней кропотливой и планомерной работы по обеспечению надлежащего качества белорусских лечебно-оздоровительных услуг", - сказал Геннадий Болбатовский.

Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения координирует эту работу уже почти четверть века. И за это время удалось не только сохранить, но и реализовать потенциал использования природных лечебных факторов для сохранения и укрепления здоровья населения. Вывести белорусские здравницы на международный рынок лечебно-оздоровительных услуг, закрепиться на нем и обеспечить долгосрочную конкурентоспособность.

"Именно благодаря вниманию, которое мы постоянно уделяем безопасности услуг здравниц, наши санатории в кратчайшие сроки создали все необходимые условия для продолжения эффективной работы. В нестабильной эпидемической ситуации они функционируют как положено организациям здравоохранения - в нормальном санитарно-эпидемиологическом режиме. Такая работа укрепляет доверие потребителей, что является необходимой предпосылкой для возникновения спроса", - отметил он.

Спрос на лечебно-оздоровительные услуги обеспечил восстановительный рост системы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения. По сравнению с 2020 годом значительно выросли все показатели работы здравниц, а некоторые даже превысили значения доэпидемического периода. Численность обеспеченных лечебно-оздоровительными услугами составила более 1,27 млн человек, а выручка от оказания этих услуг - более Br670 млн. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году.

"Внутренний рынок лечебно-оздоровительных услуг в прошлом году даже перерос предэпидемические объемы. За полную стоимость путевки на санаторно-курортное лечение, оздоровление приобрели 437 тыс. наших граждан, что в полтора раза больше, чем в 2020 году, и на 24% больше, чем в доэпидемическом 2019 году", - рассказал Геннадий Болбатовский.

По его словам, основной рост показателей работы здравниц сложился за счет внутреннего рынка лечебно-оздоровительных услуг, но позиции на внешних рынках также существенно укрепились. По сравнению с 2020 годом численность иностранных граждан, обеспеченных белорусскими лечебно-оздоровительными услугами, увеличилась почти на 40% и составила 139 тыс. человек. Выручка от экспорта этих услуг выросла на 61% и составила Br146 млн.

"При этом мы сохранили объемы государственных социальных льгот по санаторно-курортному лечению и оздоровлению населения. Общая численность граждан, которым были выделены бесплатные и удешевленные путевки, составила более 700 тыс. человек, в том числе более 623 тыс. детей. На эти цели было использовано около Br200 млн бюджетного финансирования. Все социальные проекты и мероприятия государственных программ в сфере санаторно-курортного лечения и оздоровления населения были выполнены в полном объеме", - пояснил директор центра.

Он акцентировал внимание, что все эти показатели - результат кропотливой работы государства и собственников здравниц по сохранению их материально-технической базы и кадрового обеспечения, надлежащего качества и безопасности услуг.

Противоэпидемические меры в санаториях

С самого начала пандемии коронавирусной инфекции возникла необходимость в определенном упорядочивании работы всей сферы услуг. Деятельность по санаторно-курортному лечению и оздоровлению населения была незамедлительно регламентирована методическими рекомендациями по профилактике этого инфекционного заболевания.

Первые методические рекомендации по данному вопросу были приняты еще во втором квартале 2020 года. Они постоянно совершенствуются на основании передового отечественного и зарубежного опыта профилактики COVID-19, применяются во всех санаторно-курортных и оздоровительных организациях независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности.

"Благодаря неукоснительному соблюдению здравницами требований санитарных норм и правил, методических рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, нам удалось создать все необходимые условия для их работы в режиме санитарно-эпидемиологического благополучия. И никаких послаблений в этом вопросе быть не может до того момента, пока эпидемическая ситуация полностью не стабилизируется. Даже когда это произойдет, мы не будем бездумно отказываться от всех требований. Жизнь учит, что надо быть готовым ко всему", - констатировал Геннадий Болбатовский.

Вакцинация в здравницах

"Наши санатории самостоятельно никого не прививают и не принуждают к вакцинации. Тем не менее у каждого из них есть договор с близлежащим учреждением здравоохранения, благодаря которому все желающие могут максимально комфортно и без существенных затрат времени привиться от коронавируса или от гриппа", - отметил директор центра.

Здравницы обеспечивают безопасность пребывающих на лечении, оздоровлении в порядке, установленном методическими рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции, а также благодаря высокой социальной ответственности своих работников.

"В настоящее время от коронавируса привиты все работники комплекса, которые не имеют противопоказаний. Благодаря чему достигается необходимый уровень коллективного иммунитета, и мы можем с уверенностью говорить, что лечебно-оздоровительные услуги не содержат дополнительной эпидемической угрозы для здоровья населения", - подчеркнул он.

Постковидная реабилитация

Лечебно-оздоровительный комплекс Беларуси постоянно развивается. Укрепляется материально-техническая база, повышается квалификация работников. На проведение ремонтов, приобретение оборудования и инвентаря ежегодно используется более Br80 млн. Большинство из этих денег - средства собственников. Медицинские кадры здравниц, как правило, представлены работниками первой и высшей квалификационных категорий.

Как отметил Геннадий Болбатовский, благодаря всему этому медицинская деятельность здравниц постоянно развивается за счет внедрения новых услуг. Из этих услуг формируются программы санаторно-курортного лечения различной продолжительности, направленные на всевозможные медицинские профили, поддающиеся лечению с использованием природных лечебных факторов. А это практически все заболевания.

"Действительно, повышенным спросом пользуются программы санаторно-курортного лечения лиц, переболевших коронавирусом. К сожалению, это заболевание зачастую влечет за собой осложнения. К счастью, с большинством из этих осложнений может справиться санаторно-курортная помощь", - сказал он.

Для переболевших коронавирусом в здравницах разработаны специальные программы, которые направлены на скорейшее восстановление и включают в себя медицинские процедуры, благотворно влияющие на систему кровообращения, нервную, эндокринную системы и в целом на весь организм человека. Такие программы предлагаются 75 здравницами, а лечение по ним в прошлом году прошли более 50 тыс. человек.

Продолжительность этих программ санаторно-курортного лечения, как правило, составляет от 14 до 21 дня. "Но эта продолжительность варьируется, вполне возможно и целесообразно укрепить здоровье за выходные, чем вовсе отказаться от квалифицированной медицинской помощи, тем более если она предлагается за весьма умеренную цену", - добавил руководитель центра.

Лечебно-оздоровительный комплекс предлагает весьма широкий перечень услуг. Каждый может найти себе приемлемую разновидность санаторно-курортной помощи, будь то спа-услуги и размещение в люксовом номере или более бюджетный, но от того не менее полезный вариант.

Работа здравниц в новогодний период

"Наши здравницы работают без выходных и получить в них качественные медицинские услуги можно в новогодние праздники. Естественно, санатории - это не только медицина, иначе в эти праздники у них было бы гораздо меньше клиентов, - отметил Геннадий Болбатовский. - Каждая наша здравница понимает, что для сохранения конкурентоспособности она должна обеспечивать комплекс всех видов услуг, которые могут быть востребованы их клиентами. Вкусное и полезное питание - одна из основ санаторно-курортной помощи. Пищеблоки многих наших здравниц не отличить от ресторанов, а квалификация их поваров гарантирует, что вы попросите добавки".

Что еще нужно для новогоднего стола? Конечно, досуг. В здравницах он организован на постоянной основе. На сценах санаториев можно увидеть известных артистов не только в Новый год. Вечера отдыха проводятся постоянно, пусть и с учетом противоэпидемических мероприятий.

Для того чтобы отдохнуть от праздника и восстановить силы, можно посетить спа, бассейн, баню, сауну, сходить на массаж. А потом вернуться в комфортный номер.

В общем, все оснащение и работа здравниц направлены на то, чтобы удовлетворить запросы самых взыскательных потребителей. И потребители отвечают взаимностью. У тех, кто встречает Новый год в санаторно-курортной организации, остаются только положительные впечатления. Именно поэтому они снова и заблаговременно бронируют места уже на следующий праздник. Как правило, начиная с конца сентября.

"В Новый год наши здравницы были заполнены до того предела, который ограничен методическими рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции. Благодаря этому все желающие получили положительные эмоции и пользу для здоровья. И, что самое главное, никто из этих двадцати тысяч не заболел", - рассказал руководитель центра.

Санаторно-курортная помощь детям

"Детские санаторно-курортные организации развиваются ничуть не хуже взрослых. Их номерной фонд, медицинская база, питание соответствуют самым высоким стандартам. И что особенно важно для демографической безопасности Беларуси, наши дети получают услуги по санаторно-курортному лечению бесплатно. Путевки для них оплачиваются за счет бюджетного финансирования", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Особое внимание уделяется детям, которые проживают или обучаются на пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС территориях, а также детям-инвалидам.

"Материально-техническая база детских реабилитационно-оздоровительных центров, которые специализируются на санаторно-курортном лечении и оздоровлении детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, постоянно развивается. Практически все эти организации имеют первую или даже высшую категорию, полученную по результатам государственной аттестации. Что свидетельствует о высоком качестве оказываемых услуг", - подчеркнул он.

Также во всех здравницах развивается безбарьерная среда для лиц с инвалидностью, что расширяет перечень мест возможного лечения детей-инвалидов. Доступные для них санаторно-курортные организации есть в каждой области страны.

"Санаторно-курортная помощь детям организована на достаточно высоком уровне и предоставляется круглогодично. Ее медицинская эффективность постоянно повышается за счет внедрения новых методик курортной терапии, а охват несовершеннолетних санаторно-курортным лечением растет ввиду эффективного и рационального использования бюджетного финансирования, выделенного на эти цели", - обратил внимание руководитель учреждения.

Детям предоставляется широкий перечень услуг. Проводятся досуговые мероприятия, в том числе имеющие своей целью воспитание социально ответственного поведения и чувства гражданского долга, обеспечен непрерывный образовательный процесс, организуются экскурсии и в целом принимаются все необходимые меры для сохранения и укрепления здоровья и гармоничного развития личности ребенка.

"Здравницы для детей развиваются в правильном направлении и это развитие проявляется в постоянном росте эффективности санаторно-курортной помощи, оказываемой детскому населению Беларуси", - резюмировал Геннадий Болбатовский.

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