Брестская драма: до последнего патрона

Время неумолимо, как смерть. 22 июня 1941 года она в образе солдат фашистской Германии - с закатанными по локоть рукавами гимнастерок и автоматами наперевес, на мотоциклах и пешком, в танках и самолетах - пересекла границу СССР. Немцы рассчитывали, что дойдут маршем до Москвы. Однако уже в первый день блицкрига защитники Брестской крепости дали понять: не на тех нарвались! И стояли насмерть, до последнего патрона.

С тех пор прошло 80 лет. Накануне трагической даты мы встретились с директором ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Григорием Бысюком, чтобы еще раз вспомнить, как защитники знаменитой цитадели смогли противостоять вооруженной до зубов армии захватчиков.

"Такого упорства не встречали нигде"

- Тогда мы были единым советским народом. И это, безусловно, придавало сил. Удерживая оборону, каждый знал, что за его спиной родные, близкие, своя земля и дом! Не будь этого - крепость бы не продержалась столько дней. Жители города слышали одиночные выстрелы в разрушенной цитадели и в августе 1941-го, и позднее... А когда нашелся среди защитников предатель, выдавший полкового комиссара Фомина, за свой поступок он заплатил жизнью.

По отчетам 45-й дивизии армии вермахта, в первые 20 минут наступления гитлеровцы выпустили по крепости, занимавшей территорию в четыре квадратных километра, около пяти тысяч снарядов! Пытаясь объяснить командованию, почему не могут сломить сопротивление, немцы писали, что "в цитадели собрались люди из специально обученных подразделений". "Такого упорства еще не встречали нигде!" - признавались они в своих сводках Берлину. А ведь вместе с советскими солдатами и офицерами в западне оказались около 300 обычных семей. Противостоять врагу помогали женщины и дети.

Майор Петр Гаврилов возглавил наиболее мощный очаг сопротивления, который находился в Восточном форте. Немцы неоднократно обстреливали его из артиллерии и минометов, но все было безрезультатно - стены укрепления оказались слишком толстыми. Тогда фашисты сбросили более двадцати 500-килограммовых бомб, завершив налет бомбой "Сатана", которая весила 1,8 тысячи килограммов. Жители города вспоминали: взрыв оказался таким сильным, что в их домах, расположенных в нескольких километрах от форта, вылетели все стекла. Такое мощное оружие применили впервые в истории войны у стен крепости. Позже его использовали в том числе под Севастополем.

- После такой беспощадной атаки несколько казематов были стерты с лица земли, - рассказывает Григорий Бысюк. - Я, мужчина, отслуживший в армии, не могу представить всего того ада, в который попали защитники крепости. Сдалось в плен около 380 человек, а майор Петр Гаврилов вместе с несколькими бойцами ушел в труднодоступные казематы. Его взяли лишь на 32-й день войны!

Безграничное мужество людей, оборонявших знаменитую цитадель, сделало ее известной на весь мир. "В истории человечества было много кровопролитных войн и жестокости и только две настоящие крепости. Одна именовалась Троей, вторая - Брестской", - напомнил недавно Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов, подчеркнув, что если Троя была предательски открыта изнутри, то защитники нашей крепости сражались до последнего патрона.

Григорий Бысюк

Спасибо Союзному государству

Если вы давно не были в Брестской крепости, то наверняка заметите, как она преобразилась за последние годы. Интересуюсь у Григория Бысюка: благодаря чему (или кому) произошли удивительные изменения?

- Мемориальный комплекс создавался в 70-е годы. Прошло время, и ряд объектов требовал срочного обновления. В консервации нуждались руины Белого дворца, и Инженерного управления, и руины между Юго-Восточной казармой и Холмскими воротами. Просила замены прохудившаяся кровля Южной и Юго-Западной казарм, появились и другие проблемы. На помощь пришел Постоянный комитет Союзного государства.

Деньги пошли на капитальный ремонт, реставрацию и музеефикацию сооружений, основные работы пришлись на 2018-2020 годы. К 80-летию обороны Брестской крепости мемориал значительно обновился, стал более интересным. У каждого посетителя появилась возможность пройти по капитально отремонтированному мосту через правый рукав реки Мухавец, в перила которой вмонтированы стальные прутья со следами от пуль - отметинами героического и трагического далекого лета 1941 года.

Как достигали аутентичности? Например, для обновления руин крепости необходим был дореволюционный кирпич. Изготовить его не получилось - технология давно забыта, зато удалось найти подлинник. Как раз во время реконструкции в Бресте сносили здание военного госпиталя интендантского городка, построенного из такого же материала. Разобрав строение по кирпичику, реставраторы перенесли на свою территорию и восстановили руины. Кровлю Южной и Юго-Западной казарм покрыли жестью, аналогичной той, какая была до войны.

Огромное внимание уделили созданию новых музейных экспозиций. Например, после капитального ремонта в полубашне Юго-Восточной казармы открыли экспозицию "Летопись Брестской крепости". Семь залов рассказывают и показывают богатое историческое наследие цитадели, ее фортов, построенных жившими здесь в разные годы людьми. Основная часть летописи посвящена началу Великой Отечественной.

Правда жизни

- Огромную роль в создании "Летописи Брестской крепости" сыграла творческая мастерская "Невский баталист" из Санкт-Петербурга, работавшая в тандеме с нашими сотрудниками, - рассказывает Григорий Григорьевич. - Основу экспозиции представляют трехмерные панорамы с широкоформатными пейзажами с круговым обзором. Они дают возможность человеку, идущему по залам, оказаться в самых разных эпохах, сквозь которые прошла цитадель.

Экспонатами стали в основном предметы из фондов крепости, а коллеги из творческой мастерской Санкт-Петербурга привезли брестчанам книги, глобусы, картины, этажерки, мебель - все то, что могло украшать интерьер казарм и казематов времен строительства крепости, Первой мировой войны и более позднего периода.

- При этом мы постарались не уходить от "правды жизни" в сторону технологических новинок, - отметил директор мемориального комплекса Григорий Бысюк. - Еще при создании экспозиции "Музей войны - территория мира" наши специалисты активно изучали опыт коллег в Москве, Санкт-Петербурге, странах Европы. Из всех поездок мы сделали главный вывод: классические музеи, где есть баланс интерактива, инсталляций и современных технологий с артефактами, эмоциональным, живым, интересным рассказом экскурсовода, более востребованы людьми.

Брестчане не отказались от новинок, панорамных экспозиций и планшетов-гидов. Но постарались использовать интерактив по минимуму, дав возможность людям прослушать от гидов истории из жизни крепости и ее защитников, что называется, глаза в глаза. А невские баталисты из Санкт-Петербурга, среди которых были специалисты по созданию 3D-панорамных объектов, реставраторы и другие знатоки исторических реконструкций, после работы над совместным проектом в Бресте отправились оформлять новые страницы Музея Победы на Поклонной горе.

Экспозиция, посвященная обороне Восточного форта, которую возглавил майор Гаврилов, была открыта 3 июля 2020 года, а Форт №5, который считается самым загадочным из музейных объектов, - в 2021-м на Крещение.

Из Петропавловска-Камчатского в Брест

Беспримерное мужество обороняющих знаменитую цитадель сделало ее объектом паломничества тысяч людей. Даже во время пандемии в Брест едут люди. Если за пять месяцев 2019 года крепость посетили 182,5 тыс. человек, то за пять месяцев 2021-го - 172,2 тыс.

- В 2019 году мы приняли более 9,2 тыс. организованных групп, причем 4,2 тыс. - из России, - рассказывает директор мемориального комплекса. - Из 21,3 тыс. иностранцев 1,9 тыс. - россияне. Приезжает много школьников в группах и с родителями. Больше всего меня удивила мама из Петропавловска-Камчатского, которая привезла в Беларусь своего 14-летнего сына. Когда спросил у нее, почему приехали именно сюда, женщина ответила: "Пусть сын посмотрит нашу Брестскую крепость и Хатынь". Такие слова и поступки дорогого стоят.

Мемориальный комплекс получил от Союзного государства финансовую поддержку в размере 318 млн. Благодаря поддержке Союзного государства у музейного комплекса появился ряд капитально отремонтированных зданий. В первую очередь они будут использоваться для проведения музейных занятий и квестов для детей и молодежи. На базе Брестской крепости уже действует областной молодежно-патриотический центр, который собирает 35-40 человек в смену. "Их может быть значительно больше - до 500, - уверен Григорий Бысюк. - Считаю, что сюда, помимо белорусских ребят, могли бы приезжать и школьники из России. Брестская крепость - героическое место. Здесь они смогут понять, что нам судьбой, историей и Богом предопределено жить в дружбе, согласии, мире. Даже если это кому-то не нравится".

В прошлом году на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" получило специальный диплом за реализацию проекта по капитальному ремонту, реставрации и музеефикации цитадели.

Тамара МАРКИНА, газета "7 Дней",

Фото Вадима Якубёнка-0-