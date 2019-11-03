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03 ноября 2019, 16:22
Алан Уайт

Британский профессор о вреде токсичной мужественности для здоровья белорусов

Алан Уайт
Британский ученый

Алан Уайт - британский ученый, первый в мире профессор, получивший это звание в области мужского здоровья. Недавно при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) он посетил Минск и выступил перед специалистами в Белорусской академии последипломного образования. Профессор на правах одного из авторов представил отчет и стратегию по здоровью и благополучию мужчин в Европейском регионе.

Подобные документы подготовлены впервые в мире. Основная их идея - обратить внимание на большой разрыв продолжительности жизни у мужчин и женщин в Европе. Для решения этой проблемы, подчеркнул специалист, нужно предпринимать усилия со стороны как государства, так и общества.

Сама по себе проблема не нова, хотя ситуация улучшается на фоне роста качества социальных услуг, модернизации системы здравоохранения. Благодаря этому мужчины в Европейском регионе становятся здоровее и живут дольше. Однако, как и прежде, они чаще женщин страдают от психических расстройств, погибают от внешних причин, умирают от заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы, рака. И это имеет серьезные социальные и экономические последствия.

Анализируя ситуацию с мужским здоровьем в Беларуси, Алан Уайт отметил, что разрыв в ожидаемой продолжительности жизни в стране составляет более 10 лет.

В Беларуси, констатировал эксперт, около трети мужских смертей приходится на трудоспособный возраст (15-49) лет. Для сравнения: у женщин этот показатель 10%. Причины те же, что и в Европейском регионе в целом. На первом месте сердечно-сосудистые недуги, на втором - внешние причины, на третьем - онкологические заболевания.

Алан Уайт и другие авторы отчета считают, что высокая смертность мужчин и большая гендерная разница в продолжительности жизни не связаны с биологическими причинами. Дело во внешних социальных и психологических факторах. "Токсичная мужественность становится причиной образа жизни, который повышает риск заболеваний и делает мужчин более уязвимыми. Их здоровье страдает от поведения" - подчеркнул профессор. Toxic masculinity - концепция в психологии и в гендерных исследованиях, которая используется для описания норм мужского поведения, причиняющего вред обществу.

Специалист обращает внимание на воспитание мальчиков и юношей. "В ситуации, когда на мужчин возлагаются слишком высокие ожидания, они могут реагировать не мобилизацией и поиском решения, а наоборот, поведением, которое не решает проблему. Отсюда алкоголизм, другие вредные привычки и даже попытки самоубийства", - обратил внимание Алан Уайт.

Алкоголь, курение, избыточный вес - основные факторы, негативно влияющие на продолжительность жизни в принципе. У мужчин к ним нередко прибавляется неумение и нежелание признавать проблемы своего здоровья, в том числе психологические. А это уже поле деятельности для системы образования, общественных организаций, полагает ученый.

По мнению эксперта, стоит больше учить мальчиков адаптивности и мягкой реакции на жизненные трудности, а также уменьшать разрыв в занятости мужчин и женщин в сервисных специальностях, сфере услуг.

Рекомендации стратегии ВОЗ для Европейских стран заключаются в том, чтобы реализовывать государственные программы, направленные на укрепление мужского здоровья, поддерживать гендерное равенство, проводить научные исследования и тематические информационные кампании.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-

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