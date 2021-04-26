Лечение сахарного диабета и ассоциированных с ним онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний очень сильно истощает национальные бюджеты. Поэтому некоторые развитые страны, например Норвегия, делают шаги, чтобы заблаговременно предупредить у населения эти болезни и метаболические нарушения. Принять управленческие решения, которые позволят снизить риски, следует и в Беларуси, считает заведующая кафедрой эндокринологии БелМАПО, председатель Белорусского общества эндокринологов, профессор, доктор медицинских наук Лариса Данилова. Почему это действительно важно, она рассказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

По словам Ларисы Даниловой, сахарный диабет второго типа затрагивает все страны и континенты, число пациентов неуклонно растет и в нашей стране. Это заболевание нельзя воспринимать отдельно от других медицинских и социальных проблем. Сахарный диабет - основной поставщик, в частности, сосудистой деменции, когнитивных нарушений, сосудистых катастроф.

Метаболические нарушения закладывают повышенные риски более быстрого старения

Повышение глюкозы в крови сопряжено с запуском в организме целого ряда очень сложных процессов биологического старения. Доказано, что пациенты с сахарным диабетом второго типа по качеству сосудов намного старше своих сверстников. Если женщина без диабета до менопаузы моложе своего сверстника по качеству сосудов на 15-20 лет, а в постменопаузе его догоняет, то женщина с сахарным диабетом еще до менопаузы старше сверстника на эти 15 лет.

Достоверно известно, что наличие даже незначительных метаболических нарушений закладывает повышенные риски атеросклеротического процесса и более быстрого старения. Причем эти изменения формируются раньше, чем ставится диагноз сахарного диабета и появляются связанные с ним осложнения. В медицине используют термин "глюкотоксичность". Это состояние развивается в результате воздействия постоянно высоких уровней глюкозы крови.

К тому же даже умеренное повышение глюкозы крови вызывает старт работы генов, которые в норме не должны включаться. И патологический процесс не останавливается, когда уже достигнуты идеальные показатели глюкозы с помощью лекарств.

Более того, у людей с сахарным диабетом достаточно агрессивно происходит снижение когнитивных способностей (памяти), хотя, конечно, все зависит от исходной интеллектуальной активности. Вообще есть точка зрения, что частота болезни Альцгеймера у пациентов с этим заболеванием выше. "Причинно-следственная связь пока изучается во многих научных центрах мира, впрочем, среди наших пациентов с нарушением параметров гликемии людей с деменцией действительно много", - отметила Лариса Данилова.

Можно ли "починить" возникшие поломки? "Ситуацию можно притормозить, но повернуть ее вспять - нет. Впрочем, снижение массы тела на стадии предиабета отодвигает клиническую стадию диабета. Поэтому важно, чтобы с первого десятилетия жизни ребенка для него были созданы максимально здоровые условия", - уверена заведующая кафедрой. Развитое общество предвидит такие проблемы и реализует глобальные программы по минимизации тех рисков, которые способствуют увеличению числа людей с метаболическими нарушениями. Сегодня внимание мирового медицинского сообщества приковано не только к сахарному диабету, но и пограничным состояниям - предиабету, метаболическим нарушениям.

Не бывает метаболически здоровых людей с ожирением

По словам Ларисы Даниловой, даже у самого здорового человека, у которого снижена двигательная активность, нарушен сон и формируется избыточная масса тела, со временем появляется целый ряд поломок. У кого-то они развиваются быстрее, у кого-то медленнее. Невозможно быть очень полным, вести нездоровый образ жизни и сохранить при этом здоровье.

"Кто-то считает, что ожирение не всегда сопровождается метаболическими поломками, но это до поры до времени. Когда-то были активные сторонники использования термина "метаболически здоровый человек с ожирением", сейчас общепризнано, что это абсолютно невозможно", - отметила заведующая кафедрой.

Замедлить процессы биологического старения организма человека с метаболическими нарушениями, помимо поддержания нормальных величин глюкозы крови, можно благодаря контролю артериального давления, липидных показателей. "Очень важны физическая активность и ограничение калорий, не говоря уже о том, что следует исключить вред шумового и светового загрязнения. Продолжительная ходьба обладает геропротективным действием. Если сравнивать двух людей с одинаковой неидеальной массой тела, считается, что дольше проживут те, кто ведет более активный образ жизни", - отметила Лариса Данилова.

Все проблемы закладываются очень рано, поэтому к здоровому образу жизни следует приучать с детского возраста. Оказывается, что даже характер питания в детстве определяет темпы формирования атеросклеротического процесса по жизни. "Иногда ребенок с метаболическим синдромом, наоборот, кажется быстро взрослеющим, более крупным. Некоторым семьям это даже нравится, но что будет дальше (а у такого человека более высокие риски сердечно-сосудистых катастроф, онкологических заболеваний, ускоренного биологического старения), об этом никто не задумывается", - заметила завкафедрой.

Неправильное питание в детском возрасте увеличивает риски диабета

Во многих странах, думая о затратах бюджета на здравоохранение и на лечение тех заболеваний, которые можно модулировать начиная с детского возраста, реализуются специальные программы. Большое внимание уделяется питанию и физической активности детей в школах. Ведь то, какие продукты едят дети, - все это закладывает риски избыточной массы тела, сахарного диабета и заболеваний, которые с ним ассоциированы.

Например, в Великобритании этим вопросом занялись очень давно. Недопустимо, чтобы детям в школе или рядом со школой продавали чипсы, колу. Фрукты и овощи, кстати, многие едят только в школе, потому что представители некоторых этносов, попав в Лондон, считают, что поедание сдобы, преимущественно углеводной пищи, наоборот, является показателем достатка. Система бесплатного снабжения школ свежими фруктами и овощами существует давно.

"Моя команда сейчас работает над программой, которая предполагает введение в школах уроков здоровья, - отметила Лариса Данилова. - Важно не просто преподавать дисциплины, касающиеся здоровья, но и обращать внимание, какие продукты используются в школьных столовых и какие перекусы дети берут из дома или приобретают в школьных буфетах. На первый взгляд кажется, что это мелочь, однако очень сложные исследования показывают, насколько это действительно важно".

Достоверно известно, что флора кишечника, которая также участвует в формировании метаболических нарушений, меняется при избытке в рационе легко усваиваемых углеводов. Если раньше считалось, что от сахара не бывает диабета, то сегодня доказано, что избыток легкоусваиваемых углеводов повышает риски диабета за счет изменения микробиоты, флоры желудочно-кишечного тракта.

Приучать детей к здоровым привычкам следует с дошкольного и школьного возраста. Например, важно рассказать, что в соках нет никакой необходимости, гораздо лучше пить простую воду и есть свежие фрукты, в которых содержится клетчатка. "А посмотрите, насколько дети от этого зависят. Кока-кола, пепси-кола, различные газированные напитки с фруктозой - это отдельное направление пищевой промышленности", - заметила Лариса Данилова.

На одной из сессий Всемирной организации здравоохранения в Брюсселе как раз обсуждалась роль гражданского общества, общественных организаций в профилактике неинфекционных болезней. Рассматривался пример скандинавских стран, в которых ввели строгий контроль за количеством легко усваиваемых углеводов и соли в качестве консервантов в пищевой промышленности. Такая мера позволила существенно снизить риски кардиоваскулярных заболеваний и, по сути, изменить тренды заболеваемости сахарным диабетом.

"Отдельная проблема - чрезмерно продолжительное нахождение ребенка перед телевизором или за гаджетами. Это тоже, казалось бы, мелочь, но данному вопросу посвящены очень серьезные исследования. А решает проблему школа, где достаточное количество занятий физкультурой", - отметила Лариса Данилова.

По ее словам, одной из лучших школьных систем считается финская. Здесь учителя младших классов не требуют, чтобы ребенок неподвижно сидел за партой. Он может ходить и даже прилечь в середине урока, если устал. "С точки зрения здоровья это прекрасно. Я за то, чтобы опыт финской школы, которая взяла лучшее из советской, изучался в белорусских условиях", - отметила заведующая кафедрой.

Чрезмерное количество эндокринных дизрапторов в окружающей среде влияет на число людей с ожирением

Это комплексные проблемы, которые не решаются на уровне доктора. Следует разрабатывать и принимать грамотные управленческие решения, а задача врачей экспертного уровня, к которым относятся сотрудники кафедр БелМАПО и других учреждений страны, - предоставить грамотные рекомендации и обоснования, считает Лариса Данилова.

Помимо упомянутых направлений, разумным управленческим решением может стать контроль за количеством эндокринных "разрушителей", или дизрапторов, в окружающей среде. К их числу относят различные классы химических веществ антропогенного происхождения (фталаты, перхлораты, диоксины, нитраты, пестициды, гербициды и пр.). Человек подвергается их воздействию при потреблении пищи, воды, дыхании, использовании веществ и товаров, содержащих химические вещества, также при попадании этих веществ на кожу.

"Например, к эндокринным дизрапторам относятся продукты разложения пластмасс, поэтому мы обращаем внимание на то, в какой посуде можно разогревать пищу, а в какой - нет. Некоторые продукты, которые содержатся в жидком мыле, шампуне, также играют роль эндокринных дизрапторов. Оказывается, их чрезмерное количество в целом вносит вклад в увеличение численности в популяции числа людей с избыточной массой тела, нарушением репродуктивного здоровья", - заметила Лариса Данилова.

По ее словам, следует смотреть в будущее, поэтому важно подумать над снижением уровня шумового и светового загрязнения. Работа на эту тему, к слову, была представлена пять лет назад на одном из мировых кардиологических конгрессов. Было доказано, что частота сосудистых катастроф у жителей апартаментов, которые окнами выходят на шумные магистрали, достоверно выше. Поэтому при строительстве зданий важно обеспечивать качественную шумоизоляцию квартир. В Беларуси на уровне медицинского сообщества эти вопросы тоже изучаются.

Относительно пищевой промышленности заведующая кафедрой считает правильным решением поддерживать широкий выбор в магазинах замороженных овощей хорошего качества. "Но ведь важна и культура употребления. Хорошо, чтобы люди готовили из них супы-пюре и др. Вовсе не нужны только заморские овощи и фрукты, белорусские даже приоритетнее", - уверена Лариса Данилова. Из белорусских сухофруктов можно делать различные десерты. Впрочем, перенимать лучшее из других культур также неплохо. В Австрии, например, дети берут в школу в качестве перекуса маленькие пакетики сухих яблок.

"А китайцы не стесняются заниматься на улице своими национальными гимнастическими практиками, в какой бы стране они ни находились - и это очень правильно. Возможно, когда-нибудь белорусы также придут к тому, что люди разных возрастных групп будут массово заниматься физической активностью. Это не обязательно бег, могут быть различные гимнастические упражнения. Вообще ежедневные уроки физкультуры в школах - это тоже хорошее решение", - считает заведующая кафедрой.

Эффективной управленческой технологией является грамотная подача в обществе информации. "Понятно, что по многим вопросам каждый принимает решение самостоятельно, но ведь можно формировать тенденции: что сейчас модно, а что - нет. Во многих странах даже телеведущие отнюдь не юного возраста. А это как раз пропаганда здорового старения и максимально возможного сохранения когнитивных, ментальных функций, физической активности", - отметила Лариса Данилова.

В связи с этим она назвала другую проблему - чрезмерное употребление спиртного молодежью, курение. Курение и ускоренные темпы формирования атеросклеротического процесса - общеизвестный факт. Курение и сосудистая деменция - отдельное направление современных эпидемиологических исследований.

"Почему подросткам так мало говорят, что пиво обладает демускулинизирующим действием? Это даже не эстетический вопрос. Пиво оказывает эффекты на гормональный статус. Доказано, что чем позже алкогольные напитки впервые поступают в организм, тем ниже вероятность формирования зависимости. Более того, прием напитков с высоким содержанием этилового спирта вечером полностью блокирует секрецию гормона роста ночью и максимально снижает продукцию тестостерона. Знают ли подростки, которые хотят быть мужественными, про эти особенности?" - задала вопрос Лариса Данилова.

Впрочем, некоторые управленческие решения в Беларуси уже приняты. Например, появились лыжные трассы, доступные абсолютно всем, велодорожки. "В странах Азии велосипеды - массовый вид транспорта. И в Европе бабушки в своих норковых полушубках также передвигаются на велосипедах. Я поддерживаю это, потому что физические нагрузки обладают геропротективным действием", - сказала заведующая кафедрой.

Банальный скрининг эффективнее дорогостоящих инновационных технологий

Очевидно, что многие шаги не могут быть предприняты и реализованы за один день, но важно понимать, в каком направлении следует двигаться, отметила Лариса Данилова. Предполагается, что разработкой реабилитационных технологий, технологий ранней диагностики и подготовкой рекомендаций для управленческих решений будет заниматься структура при БелМАПО. Вопрос ее создания сейчас рассматривает Минздрав.

Заведующая кафедрой уверена, что такая структура позволит активнее продвигать целый ряд управленческих решений, касающихся контроля распространенности сахарного диабета второго типа и ассоциированных с ним заболеваний и состояний, в том числе инфаркта миокарда, инсульта, ряда онкологических заболеваний, метаболического синдрома, предиабета.

На удивление дорогостоящие инновационные технологии, включающие полногеномное секвенирование, оказались не столь эффективны в профилактике этих заболеваний по сравнению с банальными скрининговыми программами по измерению массы тела, окружности талии, артериального давления, глюкозы крови. Поэтому качественное питание, активный образ жизни, здоровая среда обитания, отсутствие шумового и светового загрязнения - вот залог здоровой и полноценной жизни. Вопросу биологического старения, продолжительности качественной жизни сейчас уделяется особое внимание во всем мире. Нельзя сказать, что это исключительно медицинские вопросы. Гражданскому обществу важно участвовать в контроле качества окружающей среды, в перспективе это даст колоссальный эффект - не только снижение показателей заболеваемости, но и сокращение затрат бюджета на лечение осложнений и последствий сахарного диабета и ассоциированных заболеваний.

БЕЛТА.-0-