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07 января 2022, 14:54
Андрей Пилипук

Директор Института системных исследований в АПК о продовольственной безопасности Беларуси

Андрей Пилипук
Директор Института системных исследований в АПК Национальной академии наук, член-корреспондент НАН Беларуси

Недавно Национальная академия наук определила 10 лучших результатов деятельности ученых НАН в области фундаментальных и прикладных исследований за 2021 год. Среди победителей ученые Института мясо-молочной промышленности Научно-практического центра по продовольствию, а также работники Института системных исследований в АПК. Они получили награду за разработку комплексной научно обоснованной стратегии и действенных механизмов национальной продовольственной безопасности. Важнейшая цель данной стратегии - повышение качества питания и жизни населения республики за счет насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией высокого качества по доступным для населения ценам, а также наращивание производственного и экспортного потенциала для эффективной интеграции агропромышленного комплекса Беларуси в мировую продовольственную систему и экономику Евразийского экономического союза.

Какие рекомендации дают ученые для обеспечения продбезопасности в стране, как они будут применяться на практике, какой эффект это даст для АПК Беларуси, а также как налажено взаимодействие науки и аграрной отрасли рассказал корреспонденту БЕЛТА директор Института системных исследований в АПК Национальной академии наук, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор экономических наук, профессор Андрей Пилипук.

Обеспечение продовольственной безопасности является важнейшей составляющей устойчивого социально-экономического развития страны. "Сегодня мы можем с уверенностью говорить об уникальной белорусской модели продовольственной безопасности, эффективность которой признана во всем мире. В ее основе - достаточное собственное производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия, их гарантированная доступность для населения, а также отлаженные системы мониторинга и контроля их реализации", - сказал Андрей Пилипук.

По его словам, проблема продбезопасности находится под пристальным вниманием Президента и правительства страны. "Именно с поручения Александра Лукашенко по разработке первого стратегического документа в этой важнейшей сфере - Концепции национальной продовольственной безопасности - в 2003 году началось выстраивание действующей системы обеспечения продбезопасности. Перед отечественным АПК были поставлены задачи наращивания производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, устранения зависимости от импорта, повышения потребления основных продуктов питания населением до рационального уровня. За последующие годы Беларусь стала самодостаточным в продовольственном отношении и экспортно ориентированным государством, смогла успешно решать не только свою продовольственную проблему, но и вносить весомый вклад в продобеспечение евразийского региона", - пояснил директор.

В 2017 году по инициативе НАН Беларуси совместно с органами госуправления была разработана и утверждена правительством Доктрина национальной продовольственной безопасности до 2030 года. Она представляет собой систему официальных государственных стратегических приоритетов в агропродовольственной сфере. Ее цели и задачи сейчас последовательно реализуются.

"Вместе с тем повышенное внимание к проблеме продовольственной безопасности к настоящему моменту особенно необходимо. Наша страна как субъект мировой экономики сталкивается с новыми и все более сложными вызовами. Конъюнктура мирового рынка остается крайне нестабильной, доступ к продовольствию и средствам его производства ограничен изменениями в международной логистике, наблюдаются кризисные явления в экономиках некоторых стран мира, - отметил эксперт. - Именно поэтому важно постоянно вырабатывать новые решения, эффективные в сложившихся условиях механизмы с соответствующим планом действий по обеспечению продовольственной безопасности и независимости государства. Предлагать к рассмотрению и реализации такие механизмы - в этом и состоит задача науки".

Как отметил Андрей Пилипук, сегодня для коллектива авторов разработки, вошедшей в Топ-10, большая честь быть частью научной школы, которая создавалась известными белорусскими учеными - академиком Владимиром Гусаковым и член-корреспондентом НАН Зинаидой Ильиной. "Именно их многолетний труд и фундаментальные результаты позволили создать основу для эффективной работы по данному направлению в Беларуси, а также на пространстве Евразийского экономического союза, Союзного государства и СНГ", - подчеркнул профессор.

Для Беларуси обеспечение национальной продовольственной безопасности - это результат совместной работы отечественного агропромышленного комплекса и всей аграрной науки. "Ученые разрабатывают и предлагают к реализации инновационные решения в развитии агропромышленного комплекса, которые ориентированы на оптимальное использование потенциала науки для производства эффективных и доступных ветеринарных препаратов, семян, средств защиты, систем машин и оборудования, технологий и продуктов специализированного и функционального питания. Также проводится постоянная работа по совершенствованию организационной структуры АПК, которая в нашей стране в перспективе может быть представлена крупными интегрированными агропромышленными объединениями, холдингами и кластерами", - рассказал руководитель института.

Таким образом, продовольственная безопасность обеспечена, когда эффективно решаются задачи на каждом этапе и все участники системы - сельхозпроизводители, предприятия пищевой промышленности, торговля, государство - работают на принципах устойчивого развития и стратегического партнерства. В результате сельское хозяйство получает необходимые ресурсы для производства в достаточном объеме сельскохозяйственного сырья и продовольствия высокого качества.

"Созданные в стране мощности обрабатывающей промышленности АПК обеспечиваются отечественным сырьем в рамках системы государственного заказа и регулируемых зон производства в свеклосахарном, молочном, мясном, льняном подкомплексах. Конечная агропродовольственная продукция полностью конкурентоспособна по качеству и цене как на внутреннем, так и внешнем рынках. Активная работа ведется по расширению возможностей отечественных товаропроизводителей на этапе сбыта продукции, в том числе в торговых сетях", - обратил внимание Андрей Пилипук.

Важнейшей задачей остается обеспечение рационального и здорового питания населения, и в особенности наиболее уязвимых категорий: семей с детьми, пенсионеров, людей, нуждающихся в специализированном питании.

Таким образом, сфера применения отечественных научных разработок охватывает всю цепочку обеспечения продовольственной безопасности.

Кроме того, Национальной академией наук Беларуси ежегодно проводится комплексный мониторинг. В случае выявления потенциальных угроз снижения уровня защищенности национальных интересов в части доступности и качества продовольствия, правительством вырабатываются необходимые меры регулирования.

"По результатам мониторинга можно с уверенностью сказать, что в условиях пандемии и влияния мирового экономического кризиса белорусская модель и стратегия обеспечения продовольственной безопасности показала свою высокую эффективность. По итогам 2020 года в республике произведено в расчете на душу населения 935 кг зерна, 558 кг - картофеля, 187 кг - овощей, 428 кг - сахарной свеклы, 137 кг - скота и птицы (в убойном весе), 828 кг - молока и 373 штуки яиц. Это позволяет не только насытить внутренний рынок продукцией высокого качества, но и иметь значительный экспортный потенциал. Сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания на протяжении ряда лет является положительным, а в 2020 году превысило $1,5 млрд. На экспорт поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму $5,8 млрд. Белорусская продукция продается на рынках 116 стран", - рассказал директор.

Приведенные цифры наглядно подтверждают, что устойчивый агропромышленный комплекс и сельское хозяйство являются фундаментальной основой социально-экономической и политической стабильности государства, а также серьезным источником будущего экономического роста.

БЕЛТА.-0-

Теги
АПК Беларусь ученые
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Директор Института системных исследований в АПК о продовольственной безопасности Беларуси
Андрей Пилипук
Директор Института системных исследований в АПК о продовольственной безопасности Беларуси
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