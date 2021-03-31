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31 марта 2021, 17:48

Днем - доктор, вечером - предприниматель, или Как открыть свой бизнес и совместить две профессии

Непес Бабакулов из Туркменистана с детства мечтал стать врачом и создать собственное дело. Воплотить желание в реальность удалось в Славгороде, куда попал после учебы. Сейчас он работает хирургом в местной больнице, одновременно занимается бизнесом: открыл в городе кафе и магазин. Непес рассказал, как получается все совмещать, чем его зацепила Беларусь и тяжело ли быть предпринимателем в глубинке.

В Славгород привела любовь

После распада СССР родители Непеса ушли в торговлю, занялись продажей стройматериалов и электроаппаратуры в Ашхабаде. Со временем дело расширялось, открывались новые магазины. Когда сыну исполнилось 9 лет, мама с папой предложили ему подрабатывать продавцом.

"Мне всегда было интересно общаться с людьми, помогать им, поэтому быстро втянулся в работу. Самое классное - осознание того, что ты сам зарабатываешь на личные расходы и в определенной степени ни от кого не зависишь. Наверное, именно в тот момент я впервые задумался об открытии своего дела", - вспоминает Бабакулов.

Несмотря на большую загруженность в магазине, учебу Непес не забросил. В школе он всегда мог похвастаться хорошей успеваемостью. Все это, по словам парня, благодаря мотивации и тяге к знаниям. "Мне с раннего детства хотелось стать хирургом. Привлекала эта профессия, хотя никто из родственников никак не связан с медициной. Потому было четкое понимание: нужно хорошо учиться, чтобы успешно поступить в вуз и получить нужное образование", - отмечает он.

Так молодой человек оказался в Беларуси, поступил в Гомельский медицинский университет. Собирался после учебы вернуться на родину, однако в планы, как это часто бывает, вмешалась любовь. Во время студенчества Непес познакомился с Ольгой, они поженились.

"В итоге после окончания университета мы вместе поехали проходить интернатуру в Могилевской областной больнице, а через год нас распределили на малую родину Оли в Славгород: ее - врачом общей практики, а меня - хирургом, как и хотел", - рассказал доктор.

Зарегистрировал ИП - и работай

Уже после переезда Непес задумался о создании своего дела. Изучив инфраструктуру Славгорода, пришел к выводу, что в городе не развита сфера общепита, поэтому решил открыть кафе. Ставку делал на фастфуд: шаурма, бургеры, картошка фри и прочее, чего здесь еще не было. На установку небольшого павильона рядом с больницей, а также закупку гриля, фритюра и холодильника хватило подъемных, которые платят молодым специалистам при выходе на работу, плюс сбережения и совсем небольшой кредит. В общей сложности потратил несколько тысяч долларов.

Некоторые трудности испытал Непес с оформлением нужных бумаг: "На моей родине, в Туркменистане, все просто: зарегистрировал ИП - и работай. Здесь же нужно собрать много документов: разрешения от санэпидстанции, МЧС и множества других организаций, которые потом еще будут постоянно приходить с проверками. Но стоит отдать должное: как только мы устранили все недочеты, сразу же получили разрешение на работу".

Кафе пришлось горожанам по душе, да так, что уже через 8 месяцев удалось отбить все затраты. Немного заработав, Непес понял, что пора расширяться, тем более в центре города, прямо напротив райисполкома, освободилось помещение. Правда, оно требовало серьезных вложений, так как зал был совершенно пустой. Сделали капитальный ремонт, оборудовали кухню, куда поставили печи для пиццы, чтобы расширить ассортимент. Потратили на все больше 10 тысяч долларов. Сумма, конечно, немаленькая, но в бизнесе кто не рискует, тот ничего не получает.

Поначалу все складывалось хорошо: в день могли обслужить до 100 клиентов. Однако с приходом второй волны коронавируса дела изменились не в лучшую сторону. "Посетителей стало очень мало. Пробовали доставку, но она не пользовалась популярностью: бывали дни, когда вообще никто не звонил. Кое-как перезимовали, и сейчас вроде бы спрос возобновляется, так что верим в лучшее", - говорит предприниматель.

"Хочу создать сеть магазинов"

После кафе Непес решил открыть в Славгороде магазин восточных сладостей. "Эта ниша тоже пустовала. Аренда и ремонт помещения площадью около 15 квадратов, покупка мебели и оборудования обошлись в несколько тысяч долларов. Плюс еще хватило на закупку товара: халвы, пахлавы, рахат-лукума, сухофруктов, чая, кофе и специй. Людям нравится ассортимент, спрос есть. В ближайшем будущем откроются такие же магазины в Быхове и Черикове, уже даже нашел подходящие места. У меня мечта создать собственную торговую сеть, чтобы по всей Могилевской области были магазины под маркой "Восточная сказка", - рассказывает он.

При этом, несмотря на грандиозные планы, из медицины Непес уходить не собирается: "Мне нравится хирургия, приятно быть нужным людям. Конечно, тяжело совмещать бизнес с работой, но, если есть желание, можно всего достичь. Кафе и магазином занимаюсь исключительно в свободное время, поэтому на моих пациентах это никак не сказывается, да и у руководства больницы нет ко мне претензий. Наверное, в чем-то жене и детям уделяю не так много внимания, как хотелось бы, но и тут нахожу возможности. В Славгороде, в отличие от Могилева или Гомеля, не такой быстрый ритм, все можно успеть".

По словам Непеса, именно тишина, спокойствие и уют больше всего привлекают его в Славгороде. "Если честно, никогда не думал о том, чтобы отсюда переехать в большой город. Да, в том же Могилеве куда больше возможностей для бизнеса: запросто можно открыть ресторан национальной туркменской кухни или еще что-нибудь. Но там не та атмосфера. Здесь все друг друга знают, дружелюбно ко мне относятся. Плюс нам, как семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, скоро должны выделить участок, на котором хочу построить дом. Так что в Славгороде планирую остаться надолго", - подчеркивает он.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-

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