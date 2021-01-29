Терапевтическая ДНК-вакцина "Еленаген" может оказаться весьма перспективным препаратом для лечения агрессивных форм рака. Во всяком случае, промежуточные результаты обнадеживают. Но прежде чем ответить на главный вопрос - увеличивает ли вакцина продолжительность жизни - ученым-онкологам предстоит не один год исследований. Подробнее о международном белорусско-американском проекте накануне Всемирного дня борьбы против рака (4 февраля) корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный.

Коротко о сути исследования

ДНК-вакцина "Еленаген" изучается в сочетании с химиотерапией при запущенных, устойчивых к стандартному лечению опухолях. Клиническую часть исследования разработала белорусская сторона. С участием признанных мировых экспертов в области онкологии в течение 2019 года научный протокол доработан и теперь окончательную его версию используют в научных исследованиях. Проект единогласно одобрен Министерством здравоохранения Беларуси.

В исследование включены пациенты с опухолями четырех локализаций: триплетнегативным раком молочной железы, метастатическим раком желудка и поджелудочной железы, химиорезистентным раком яичников. Это крайне агрессивные злокачественные опухоли, которые устойчивы к стандартному лечению - химиотерапии и гормонотерапии. У большинства пациентов возможности лечения уже исчерпаны. Средняя продолжительность жизни при этих очень агрессивных злокачественных опухолях - меньше года.

С помощью компьютерной программы пациенты распределяются на две группы и получают либо стандартную химиотерапию, либо химиотерапию в сочетании с новым лекарственным средством "Еленаген". В настоящее время в исследование, начавшееся в апреле 2020 года в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова и Минском городском клиническом онкологическом диспансере, вошло 47 человек.

Как начинали

"На известного американского ученого, биолога Алекса Шнейдера мы вышли, когда обсуждали возможности новых научных проектов, перспективных разработок и лекарств, которые могли бы улучшить результаты лечения. В зарубежных рейтинговых журналах нашли несколько интересных публикаций, где отражались предварительные результаты применения вакцины "Еленаген" на животных. Нас это весьма заинтересовало, мы обратились к профессору - и он приехал в Минск", - рассказал Сергей Красный.

Заместитель директора уточнил, что американский коллега не сразу дал свое согласие на проведение исследования. Для начала он изучил возможности РНПЦ онкологии и квалификацию белорусских специалистов. И только потом, впечатлившись, профессор предложил разработать исследовательский протокол - на это у белорусской стороны ушел год. Протокол прошел обсуждение, рецензирование в ведущих онкологических центрах: Нью-Йоркском университете и MD Andersоn Cancer Center (США). "И лишь когда мы получили одобрение именитых зарубежных коллег, Алекс Шнейдер согласился с нами работать", - отметил Сергей Красный.

Промежуточные результаты

Пока преждевременно делать какие-либо выводы и проводить серьезный анализ, вместе с тем результаты, полученные менее чем за год при использовании этой вакцины, весьма обнадеживают. "Вакцина очень хорошо переносится. Дополнительных побочных эффектов, связанных с применением лекарственного средства, не отмечается", - сказал Сергей Красный.

Сейчас изучается непосредственный эффект, полученный у пациентов, которые первыми были включены в исследование. У некоторых из них произошла полная регрессия опухоли: опухолевые очаги исчезли в печени, легких, лимфатических узлах и т.д. "При обычном лечении мы еще такого не замечали. Это дает очень большую надежду", - добавил замдиректора.

Ученые-онкологи также наблюдали несколько пациентов, у которых химиотерапия перестала действовать, а после введения вакцины от нее появлялся эффект. По словам Сергея Красного, исследовательская команда весьма позитивно восприняла эти факты. Промежуточные результаты обсуждаются с американской стороной еженедельно в ходе селекторного совещания, которое проходит в онлайн-формате.

Кстати, продолжительность лечения ДНК-вакциной может быть достаточно большой. "Если химиотерапия возможна 5-7 месяцев, то иммунотерапия после ее завершения продолжается дальше, если от нее есть эффект. Поскольку вакцина переносится достаточно хорошо, лечение можно продолжать и год, и два, и больше", - добавил заместитель директора центра.

Рак молочной железы

Вакцина "Еленаген" может оказаться наиболее перспективной в отношении рака молочной железы. Во всяком случае, названные предварительные результаты касаются лечения именно этой локализации. К слову, обнадеживающие результаты были показаны и ранее, еще при изучении терапевтической дозы вакцины. В первую фазу клинических испытаний, которую проводила американская сторона, включались добровольцы без каких-либо заболеваний. Среди прочих была пациентка, страдающая метастатическим раком молочной железы, очень резистентным к лечению, - ей также ввели вакцину и получили очень хороший эффект.

Справедливости ради стоит заметить, что одна белорусская пациентка, получавшая ДНК-вакцину, все же умерла, но считается, что причиной стало не онкологическое заболевание, а инфаркт. "Этот случай ученым еще предстоит проанализировать, чтобы уточнить, связан ли летальный исход с использованием вакцины. На наш взгляд, связи здесь нет. У пациентки была масса сопутствующих заболеваний - и стенокардия, и выраженный атеросклероз сосудов", - пояснил Сергей Красный.

Изначально вакцина разрабатывалась для двух локализаций - рака яичника и рака молочной железы. "Но когда мы предложили подключить еще рак поджелудочной железы и рак желудка (это две наиболее агрессивные злокачественные опухоли, результаты лечения которых весьма неблагоприятные), американская сторона пошла навстречу. Причем они выразили надежду, что удастся получить какой-то эффект", - отметил Сергей Красный. Если окажется, что вакцина действует и на эти две локализации, это будет своего рода прорывом.

Самый главный вопрос

Конечная цель исследования - ответить на вопрос, увеличивает ли вакцина "Еленаген" продолжительность жизни. "Если общая выживаемость будет увеличена, то, соответственно, считается, что лекарство должно быть добавлено в терапевтическую схему", - пояснил замдиректора. Даже если непосредственный эффект окажется не таким выраженным, то есть регрессия опухоли будет неполной, но ее рост замедлится или остановится либо опухоль уменьшится в размерах, это будет считаться огромным достижением. Пациенты смогут жить значительно дольше.

Кстати, в числе наблюдаемых есть пациентка, у которой до лечения вакциной была опухоль в молочной железе размером 7 см в диаметре, причем отмечались многочисленные метастазы в легких и печени. Благодаря использованию вакцины метастазы исчезли вообще, а опухоль уменьшилась до 1 см. Сейчас пациентка готовится к операции по ее удалению.

"Показатель общей выживаемости наиболее важен при оценке результатов. Ответить, каким будет это увеличение, - наша конечная цель, однако посчитать это мы сможем только года через два-три, когда завершим исследование. Сейчас это сделать невозможно", - отметил Сергей Красный.

Механизм действия

Сейчас вакцина применяется в сочетании с химиотерапией. Кроме непосредственно противоопухолевого эффекта, она обладает и противовоспалительным: препарат воздействует на микроокружение опухоли, тем самым уменьшая процессы воспаления и способствуя проникновению химиопрепаратов в опухолевую ткань. "Дело в том, что опухоль выставляет своеобразный барьер и защищается от химиопрепаратов. Вакцина помогает снять эту защиту, в результате мы наблюдаем двойной эффект: противоопухолевое действие и повышение результативности химиотерапии", - отметил Сергей Красный.

Более того, по предварительным данным, вакцина способна подавлять хронические воспаления различной этиологии. В настоящее время проводится исследование (правда, пока только на животных) по лечению некоторых воспалительных процессов - энтерита и воспаления суставов. "Уже получен довольно интересный эффект, - сказал замдиректора. - Более того, отмечено такое побочное действие, как укрепление костной ткани. Так что, возможно, вакцина будет использоваться и для лечения такого заболевания, как остеопороз. Есть немало случаев, когда побочный эффект в конечном итоге стал основным. Мы знаем это на примере виагры, которая разрабатывалась для лечения сердечно-сосудистых патологий".

Что касается механизма действия вакцины, здесь важно отметить, что в ее основе лежит плазмида (закольцованная молекула ДНК). Во-первых, препарат вызывает иммунный ответ на белок р62, экспрессия которого повышена только в раковых клетках. Таким образом, "Еленаген" действует как классическая противораковая ДНК-вакцина. Кроме того, позднее был обнаружен второй механизм действия: "Еленаген" понижает хроническое воспаление, меняет внутреннюю структуру опухоли, понижает грейд (злокачественность) опухоли и делает ее более восприимчивой к химиотерапии и иммунному ответу организма.

Сроки неограниченны

Срок, когда проект должен завершиться, не установлен. "Как только мы наберем 160 пациентов (а это наша задача), будет проведен анализ результатов и определение дальнейшей стратегии исследования. Если получим хороший эффект уже на 160 пациентах, то в дальнейшем начнем широкомасштабные многоцентровые исследования на тысяче пациентов. Обычно на этом этапе подключаются 40-50 крупных научных центров. И только после их завершения вакцина может выйти на реализацию в качестве лекарственного средства", - отметил Сергей Красный.

За неполный год в исследование в Беларуси включены 47 человек, это 30%. По словам замдиректора центра, пациенты отбираются очень строго - в этом особенность научных международных протоколов. "В них оговорено каждое движение, мы не можем отступить ни на шаг. Нельзя назначить вакцину пациентам, которые вроде как подходят по диагнозу, но не соответствуют другим критериям. Из-за этого, к сожалению, всех желающих мы не можем взять в исследование, поэтому набор идет не так быстро, как нам хотелось бы", - отметил он.

В частности, ожидаемая продолжительность жизни кандидата должна быть не менее 3 месяцев, иначе не успевает развиться какой-либо эффект. "Учитывая, что опухоли весьма агрессивные, большая часть пациентов не проживет свыше 3 месяцев. Кроме того, у некоторых есть масса сопутствующих заболеваний, когда вообще невозможно провести какое-либо лечение", - сказал Сергей Красный. Он подчеркнул, что речь идет о пациентах с распространенными метастатическими химиорезистентными опухолями, многие из которых уже прошли предварительное лечение. Отобрать кандидатов очень сложно.

Исследование, как предполагается, может занять ориентировочно 3-4 года. "Но, возможно, мы быстрее наберем пациентов. Когда спадет ковидная инфекция, к нам будет обращаться больше пациентов, соответственно сможем включить в проект большее число", - отметил Сергей Красный. Он добавил, что впоследствии, если будет получен эффект в отношении таких тяжелых пациентов, вакцина сможет использоваться более широко. Уже не будут учитываться ожидаемая продолжительность жизни, локализация опухоли.

Зарубежный интерес

Пациенты проходят лечение ДНК-вакциной исключительно в Беларуси. "Весь мировой запас этой вакцины находится в нашей республике. Другие страны из-за COVID-19 пока не смогли подключиться к исследованию, но, когда будет светлый промежуток, мы надеемся на их участие. Пока исследование проводится исключительно в Беларуси, а американские разработчики контролируют его ход", - отметил замдиректора.

Желание участвовать в проекте уже выразили израильские, бразильские, американские и российские коллеги. Изучают ситуацию украинцы, сейчас они прорабатывают соответствующие возможности.

Собственное производство

ДНК-вакцину "Еленаген" против рака могут начать производить в Беларуси. Сейчас прорабатываются соответствующие возможности. "Дело в том, что американцы, несмотря на все сложности с передвижением из-за пандемии, бывают у нас довольно часто. Можно сказать, что Минск для Алекса Шнейдера стал вторым родным городом. Он уже нашел нужные контакты, и сейчас совместно с БГУ и Национальной Академией наук рассматривается вопрос производства этого препарата. Оказалось, что у нас для этого есть все условия", - заключил Сергей Красный.

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