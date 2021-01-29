Белорусская экономика во многом является уникальной по своей структуре и принципам развития. С одной стороны, она малая по масштабам внутреннего рынка, что предопределяет жизненную необходимость встраивания в глобальные цепочки создания стоимости. С другой стороны, ей присущи черты более крупных игроков, главная из которых - способность производить товары, конкурирующие с продукцией ведущих мировых компаний, по широкому кругу направлений (машиностроение, в том числе станкостроение, промышленная и бытовая электроника, робототехника, нефтегазохимия, сельское хозяйство и пищевая промышленность, сложные оптические системы и комплексы, фармпроизводство). Созданная на осколках "сборочного цеха" рассеченной национальными границами советской экономики, она при целенаправленной государственной поддержке достаточно быстро адаптировалась к новым условиям и накопила потенциал для дальнейшего развития. Несмотря на то, что большинству флагманов отечественной индустрии "эксперты" предвещали крах в рыночных реалиях.

На начальных этапах белорусские подходы экономического строительства зачастую подвергались критике, даже насмешкам, нам предрекался скорый развал. Но время показало жизненность и эффективность реализуемой стратегии - сохранить достигнутое и развивать возможное, опираясь на интеллектуальный капитал, местные ресурсы и производственную кооперацию, подкрепленную формированием экономических и политических союзов государств.

Известный российский ученый-экономист и государственный деятель академик С.Ю.Глазьев в своей статье "Белорусский выбор" написал: "Переход к рыночной экономике в Беларуси, как в КНР и Вьетнаме, стал результатом практической реализации другой экономической теории, известной в литературе как теория хозяйства, или физическая экономика. Эту теорию отличает прагматический подход к экономическим явлениям, не обремененный умозрительными абстракциями и либеральным мифотворчеством вроде моделей рыночного равновесия".

Академик при этом констатировал: "Президент Лукашенко выбирал оптимальный путь, избегая крайностей шоковой терапии, колонизации западным капиталом. Ему удалось избежать экономической катастрофы, системной коррупции, массового вывоза капитала и разорения страны. Благодаря этому курсу Беларусь стала самой успешной из бывших союзных республик".

Эффективность реализуемой модели социально-экономического развития особенно отчетливо проявляется в сложные периоды. К таким в полной мере можно отнести прошлый 2020 год, в течение которого Беларуси пришлось столкнуться с тремя серьезными вызовами.

В январе - феврале существенное влияние на стабильность работы экономики оказали противоречия по условиям поставки углеводородного сырья.

В марте - апреле мировую экономику начало лихорадить в результате ковидных ограничений, так называемых локдаунов и закрытия границ. Это спровоцировало турбулентность на белорусском финансовом и валютном рынке, потребовало мобилизовать ресурсы для поддержки пострадавших отраслей и противодействия распространению инфекции.

В течение всего второго полугодия негативное влияние на белорусскую экономику оказал рост деструктивной информационной и политической активности.

И даже в таких условиях ВВП нашей страны просел лишь менее чем на 1%, что лучше показателей всех стран-соседей. При этом многие отрасли и конкретные субъекты хозяйствования использовали ситуацию для расширения своей рыночной ниши, увеличения объемов производства и продаж (в их числе, например, ОАО "Гомсельмаш", "Атлант" и "Гороизонт", предприятия холдинга "Амкодор").

Несмотря на вызовы, реальная заработная плата выросла на 8%. Безработица (по методологи МОТ) и число малоимущих удержались в пределах 5%. Для сравнения: в соседней Литве безработица в прошлом году приблизилась к 15%.

Отличительная особенность реализуемой в нашей стране социально-экономической модели - сохранение системы планирования, на основании которого обеспечивается согласование деятельности белорусского государства с глобальными трендами, задаются направления перспективного развития, балансируется ресурсное обеспечение структурных сдвигов в общественной жизни.

Ключевыми ее элементами являются Национальная стратегия устойчивого развития, комплекс индикаторов уровня обеспечения потребностей граждан и государства (социальных стандартов, критериев безопасного функционирования общества и т.д.), концептуальные документы отраслевого и системного характера, пятилетняя и ежегодная программы социально-экономического развития Республики Беларусь, развернутые отраслевые и региональные прогнозы.

Безусловно, главная роль принадлежит пятилетнему планированию. Именно оно увязывает стратегию и тактику действий государства, обеспечивает мобилизацию ресурсов на достижение важнейших приоритетов развития. Программа на пятилетку широко обсуждается народом, его представителями при подготовке Всебелорусского народного собрания и непосредственно на народном вече. Можно со всей уверенностью утверждать, что во всех отношениях это наш главный программный документ.

Приоритеты программы - емкие, понятные целевые установки. Они являются не только ключевыми направлениями социально-экономического развития, но и консолидирующими общество идеями, которые мобилизуют активность масс.

На текущее пятилетие предложены четыре приоритета: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Их закрепление и реализация будут способствовать логическому продолжению проводимой государственной политики по формированию сильной экономики для роста благосостояния населения.

Приоритет "Счастливая семья". Впервые в нашей истории при характеристике приоритета использовано определение, отражающее эмоциональный комфорт человека. Эмоции индивидуальны. Государство осознанно идет на то, чтобы приоритет своей деятельности соизмерять не с "нормативными" параметрами благополучия, нивелирующими общество "под одну гребенку" (это тоже важно и не подвергается сомнению), а стремится к удовлетворению потребностей каждого. Безусловно, задача достаточно трудная. Но для белорусского государства, которое на протяжении четверти века ставит интересы человека во главу своей деятельности, это закономерно.

Каждый человек стремится к счастью, связывая его в первую очередь с семейным благополучием. Это здоровье всех членов "главной ячейки общества", позволяющее иметь детей, вырастить их в достатке, сохранить активное долголетие. Это возможность получить достойное образование и востребованную профессию, развить творческие и когнитивные навыки. Это четкие жизненные ориентиры, как правило, на основе традиционных ценностей, разделяемых всеми членами семьи, воспитание в атмосфере коллективизма, взаимного уважения, патриотизма, целеустремленности и ответственности. Счастье семьи неразрывно связано с материальными условиями - просторным комфортным жильем, здоровым питанием, доступом к инфраструктуре. Счастливая семья должна обладать возможностью больше времени проводить вместе, занимаясь спортом, активным отдыхом, путешествиями.

Счастливая семья - основа устойчивости нашего общества, привлекательности "паспорта" и налоговой юрисдикции страны для представителей международного сообщества, разделяющих традиционные ценности, многие из которых в отдельных странах подвергаются ревизии. В том числе и институт брака как союз мужчины и женщины для создания семьи.

В данной связи значение приоритета гораздо больше, а содержание шире, чем может показаться на первый взгляд.

Проектом программы предусматривается акцентировать политику государства на поддержке многодетных, защите материнства и детства, ввести дополнительные стимулы для рождения в семьях вторых и последующих детей. Будет усовершенствована система государственных пособий, расширена программа семейного капитала.

Каждой состоящей на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетной семье будет предоставлена возможность строительства жилья в течение одного года с даты постановки на учет.

Ответом на современные информационные вызовы станет обучение детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве.

Можно констатировать, что большинство программных мероприятий в той или иной степени направлено на реализацию приоритета "Счастливая семья".

Приоритет "Сильные регионы". Сбалансированное развитие территорий за счет создания производственной и социальной инфраструктуры в отстающих регионах призвано обеспечить комфортные и безопасные условия жизни и труда. Человек должен получить достойную работу и комфортную социальную среду повсеместно. Данный приоритет предполагает усиление мер по поддержке сельских территорий, малых городских поселений, отстающих регионов.

Приоритет "Интеллектуальная страна" предусматривает формирование конкурентоспособного активного человеческого капитала через образование и обучение, развитие науки, поддержку изобретательства и рационализаторства, раскрытие творческого потенциала.

Ставка на науку и образование подтвердила свою эффективность. Именно высокий образовательный уровень кадров привел к успешному развитию в стране сфер экономики, основанных на знаниях и высоких технологиях. Узнаваемым брендом страны, наряду с БЕЛАЗом, трактором "Беларус", крупными продовольственными компаниями, стал ПВТ, количество резидентов которого приближается к тысяче, а число занятых - к 70 тыс. В стране производятся беспилотные летательные аппараты и автомобили, создаются конкурентоспособные спутники дистанционного зондирования Земли, передовые атмосферные лидары, высокотехнологическое медицинское оборудование, уникальные фармсубстанции. Растет доля наукоемкого и высокотехнологичного экспорта товаров и услуг. Например, в 2019 году (прошлый год по понятным причинам не характерен) медицинские услуги были оказаны более чем 120 тыс. иностранных граждан. В том числе трансплантологическая помощь, уровень которой соответствует параметрам, достигнутым в ЕС.

Без системной подготовки национальных кадров это было бы невозможно.

Белорусская система образования - ключевое звено в формировании человеческого капитала нашей страны. Она ориентирует свою работу на принцип "образование и обучение через всю жизнь". Уже с раннего возраста на базе учреждений дошкольного образования обеспечивается развитие интеллекта, социализация и формирование личности ребенка. Дошкольным образованием охвачено свыше 95% детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Совершенствуются и интегрируются предметные программы школьного обучения, активно обновляются учебники и учебные пособия, разрабатываются специализированные сетевые информационные ресурсы. Одно из ключевых достижений - доступность высшего образования, его качество, которое подтверждается данными международных рейтингов. Образовательный уровень населения во многом определяет высокое место Беларуси по индексу человеческого развития.

Работа по совершенствованию системы образования будет продолжена. Ставится задача улучшить возможности как по приобретению знаний, так и по реализации их в национальной инновационной системе. Осуществить свои творческие замыслы сможет каждый.

Обращает на себя внимание, что положения проекта программы предусматривают персонификацию образовательного процесса. Например, в системе общего среднего образования предполагается выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, способствующую ранней профессиональной ориентации и самоопределению учащихся, а также формировать у них инновационные навыки с расчетом воспитать новое поколение изобретателей и предпринимателей. Продолжится развитие системы поддержки и сопровождения талантливой и одаренной молодежи, находящейся под патронатом непосредственно главы государства.

С учетом накопленных компетенций, прорывными точками роста в промышленности станут: электроиндустрия и электротранспорт; биоиндустрия и фармацевтика; робототехника и приборостроение; производство композитных материалов. И это, безусловно, не исчерпывающий перечень направлений, на которых будет сделан акцент.

Приоритет "Государство-партнер". В предстоящей пятилетке будет сделан качественный скачок по выстраиванию взаимодействия государства и общества, формированию благоприятной и транспарентной деловой среды. Это станет возможным в том числе благодаря принятию ID-карты и персонального цифрового кабинета гражданина. На данной основе будут выстраиваться сервисы административных процедур, появится возможность повысить эффективность обсуждения общественных и законодательных инициатив. Не исключаю, что при должном уровне защиты персональных данных, на что обратил внимание глава государства на недавнем совещании при рассмотрении вопросов введения "цифровых паспортов", с использованием названных ресурсов можно будет организовать проведение электоральных кампаний республиканского и местного значения.

Продолжится работа по устранению бюрократических проволочек в принятии решений, в том числе на основе расширения полномочий местных администраций, децентрализации бюджетного процесса.

Развитие страны на базе названных приоритетов позволит снизить зависимость от внешних угроз, в том числе санкционного давления. Уже сейчас Беларусь в состоянии оперативно наладить производство многих комплектующих для замещения поставок из стран Евросоюза. В течение пятилетки планируется реализация проектов по освоению производства более 260 новых видов импортозамещающей продукции.

Хотел бы отметить, что приоритеты проекта программы, документ в целом качественны и по своему замыслу, и по наполнению, и по изложению.

Во многом это связано с тем, что проект программы вобрал в себя рекомендации диалоговых площадок и конкретные предложения граждан. Так, предусмотрено продолжить работу по стимулированию семейного предпринимательства, развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста на условиях социально-частного партнерства, то есть действовать в тех направлениях, в которых заинтересованы люди.

Конкретный пример: граждане обращались в Администрацию Президента Республики Беларусь с предложениями создать в каждом районном центре физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. В текущей пятилетке, в соответствии с проектом программы, будет построено 50 таких объектов. Помимо этого, будут создаваться детские спортивные школы, мини-футбольные площадки и иные спортивные сооружения в городских поселках и агрогородках.

На данной основе будет обеспечиваться не только сохранение устойчивой позиции Беларуси в числе сильнейших спортивных государств, но, главное, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

То есть программа на пятилетку построена как "документ от жизни" - каждый может найти в нем ответы, какие меры будут приняты для удовлетворения его потребностей, будь то социальные гарантии, условия предпринимательской деятельности, заработная плата или пенсия. Программа амбициозна и реалистична. Сочетает традиции и инновации. Соответствует мировым трендам и отвечает на самые насущные запросы белорусских граждан. Ее реализация позволит ускорить динамику и повысить устойчивость экономического развития, поднять качество жизни нашего народа.

Валерий Бельский, помощник Президента Республики Беларусь.-0-