В сентябре был подписан указ №367 "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии". Сам механизм такого дополнительного дохода к пенсии с финансовой поддержкой государства заработает с 1 октября 2022 года. Как именно он устроен, во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказала заместитель генерального директора государственного предприятия "Стравита" Елена Тулейко.

"При заключении договора дополнительного накопительного пенсионного страхования не только сам застрахованный работник будет отчислять из зарплаты средства, но и в безусловном порядке будет участвовать работодатель. То есть это будет не его право, а его обязанность, если работник выберет такую систему накопления. Законодателем определены размеры взносов. Работник может от своей зарплаты отчислять до 10%, участие работодателя - до 3% (но не более, чем сам работник)", - рассказала Елена Тулейко. При этом нет дополнительной финансовой нагрузки на нанимателя. Он уплачивает ежемесячные взносы на обязательное пенсионное страхование в ФСЗН не 28%, а чуть меньше, а остальные проценты - в страховую компанию, с которой работник заключил договор.

Кто может участвовать в программе страхования по указу №367

Такое право имеет работающий гражданин, за которого уплачиваются взносы в ФСЗН. И этому человеку к моменту заключения соответствующего договора с государственной компанией "Стравита" должно оставаться до достижения общеустановленного пенсионного возраста не менее 3 лет.

Если у человека несколько работодателей (это может быть и гражданско-правовой договор), он вправе обратиться с заявлением о желании участвовать в программе добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии к любому из них.

Выплаты дополнительной накопительной пенсии будут производиться гражданам ежемесячно после достижения ими общеустановленного пенсионного возраста равными долями в течение того срока, который укажет сам гражданин при заключении договора страхования. Это 5 или 10 лет.

Как уточнил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко, такие сроки определены "из оценки той суммы, которую человек будет получать при выходе на пенсию". Варианты 5 и 10 лет на сегодняшний день исходя из расчетов представляются наиболее оптимальными. Кроме того, принималась во внимание средняя продолжительность жизни населения Беларуси после выхода на пенсию.

Выгода в цифрах

Самый популярный вариант, как ожидается, - "3 + 3". То есть когда и наниматель, и работник отчисляют по 3%. Елена Тулейко привела примерные подсчеты, если бы такая схема на сегодняшний день уже действовала (напомним, новый механизм начнет работать с 1 октября 2022 года).

Мужчина с 45 лет копил на старость по предложенной схеме при средней зарплате по стране. Ему исполнилось 63 года (общеустановленный пенсионный возраст для мужчин на данный момент). В этом случае он смог бы получать в течение 5 лет дополнительно к пенсии по Br244, а в течение 10 лет - Br142. Причем отчисления из зарплаты в период работы для человека составляли бы в среднем ежемесячно около Br13,5.

"Чем больше будет срок накопления, тем значительнее сумма выплат на пенсии", - заключила Елена Тулейко.

Причем если бы этот же человек не участвовал в программе, а просто копил дома деньги на старость, то у него получилась бы сумма, которая ежемесячно на протяжении пяти лет давала бы дополнительный доход в Br49.

Деньги не сгорают

Накопленные на счету застрахованного лица средства наследуемые. "Наследование возможно в двух ситуациях. Если гражданин умирает в период действия договора страхования и в период накопления, т.е. отчисления страховых взносов, то при смерти страхователя его наследники получают средства, накопленные на данный момент на его именном счете. Вторая ситуация, когда страхователь умирает на стадии получения дополнительной накопительной пенсии, тогда его наследники получат те деньги, которые остались на данный момент на лицевом счете", - рассказала Елена Тулейко.

Сергей Осенко подчеркнул, что речь идет о персональных лицевых счетах. Деньги страхователей находятся исключительно там и никуда не пропадают, выплаты производятся с этого лицевого счета. "На него будет начисляться и доходность, которая предусмотрена указом (в размере ставки рефинансирования), и производиться страховые выплаты. Никто другой, в том числе страховая компания, не может предъявить какие-то требования к этому лицевому счету", - акцентировал внимание Сергей Осенко. На этот же счет может начисляться и дополнительный страховой бонус - не менее 50% дохода от осуществления инвестиций страховой компании.

Еще одна гарантия защиты средств, о которой рассказала Елена Тулейко, заключается в том, что "страховщик отчисляет 0,5% от взносов, поступивших по этому страхованию, в гарантийный фонд и перечисляет эти средства в бюджет на случай неблагоприятных событий". То есть в крайнем случае, если страховая компания не сможет выполнить своих обязательств, за нее это сделает государство. Впрочем, вероятность таких форс-мажоров крайне мала.

Кстати, те, кто сегодня имеет договор страхования жизни или добровольного пенсионного страхования, могут зайти удаленно в свой личный кабинет и проверить, сколько на данный момент средств на лицевом счете и их увеличение в динамике. Скорее всего, такая возможность будет предусмотрена и для страхователей по новому механизму.

Можно ли корректировать тариф, забрать все накопления сразу?

Разрешается скорректировать тариф (процент отчислений из своей зарплаты). Но есть условие - не чаще одного раза в течение года. Также можно приостанавливать отчисления на счет в процессе накопления (по заявительному принципу).

Что касается досрочного прекращения договора страхования (чтобы забрать средства досрочно), то оно указом не предусмотрено. "Единственная ситуация, при которой денежные средства могут быть выплачены досрочно, - либо смерть страхователя (всю сумму получают наследники), либо если человек получает инвалидность I или II группы", - сказала Елена Тулейко. Она подчеркнула: выплачиваются все накопленные на счету средства с доходностью.

На сегодняшний день к моменту подписания договора человек должен четко определиться, на какой период получения дополнительной накопительной пенсии он рассчитывает - 5 или 10 лет. Но не исключено, что в последующем появится возможность в процессе накопления, то есть до выхода на пенсию, поменять этот срок.

Если же предложенные сроки человека не устраивают, можно выбрать другие страховые продукты уже не по предложенной указом программе, которые предусматривают варианты от единовременной выплаты вплоть до пожизненных.

Эти и другие нюансы потенциальные страхователи должны четко понимать, прежде чем подписать договор. Поэтому сейчас в стране проводится масштабная информационная кампания.-0-